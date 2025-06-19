Concorso fotografico: tu, il tuo sobborgo, che aspetto ha?
Vi avevamo già parlato di Banlieues Chéries, la mostra che "riformula i cliché sulle periferie" fino al 17 agosto 2025 al Museo di Storia dell'Immigrazione (Metro linea 8 o Tram T3, stazione Porte Dorée).
Oggi vi invitiamo a vincere dei biglietti per scoprirlo!
Partecipa al concorso fotografico e prova a vincere 10 × 2 posti
In qualità di partner della mostra, Île-de-France Mobilités offre 10 × 2 posti agli amanti della loro regione che cattureranno momenti di vita nella periferia dell'Ile-de-France durante i loro spostamenti quotidiani con i mezzi pubblici.
Partecipando al concorso, non solo tenti la fortuna per andare alla mostra: apprezzi la ricchezza dei paesaggi dell'Île-de-France, la bellezza del tuo quartiere e la diversità dei territori che compongono oggi la periferia dell'Ile-de-France.
Mostraci il tuo angolo, quello che ami, quello che merita di essere visto in modo diverso.
Concorso Banlieues Chéries: hai tempo fino al 3 luglio per partecipare
Partecipare e provare a vincere posti è molto semplice.
Come partecipare al concorso fotografico?
Alcune istruzioni devono essere rispettate:
- La foto deve includere un elemento identificabile del trasporto pubblico (fermata, stazione, stazione o qualsiasi trasporto Île-de-France Mobilités).
- Si prega di evitare volti identificabili per rispettare il diritto all'immagine (o sfocarli se necessario).
- Invia la tua foto entro il 3 luglio 2025 alle 23:59 tramite questo modulo: https://tally.so/r/3ErxrL
Quando saranno annunciati i vincitori del concorso?
I vincitori saranno selezionati venerdì 7 luglio 2025. Riceveranno i loro biglietti per posta nei giorni successivi.
Quindi, ai tuoi dispositivi! Facci scoprire il tuo amato sobborgo.