"Banlieues chéries": ritratto di un'Île-de-France dai molti volti

Banlieues Chéries : più di 200 opere per immergersi nella storia delle periferie dell'Ile-de-France

Nel programma della mostra? Dipinti, fotografie, estratti di film, musica, archivi, installazioni e testimonianze offrono un nuovo sguardo sulle periferie, i loro abitanti, l'urbanistica dei grandi complessi edili, la loro cultura e le lotte sociali che vi sono state condotte, dalla fine del 19 ° secolo ai giorni nostri.