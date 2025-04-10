"Banlieues chéries": ritratto di un'Île-de-France dai molti volti
Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie... Troppo spesso vittime dei loro cliché, le periferie, parti integranti dell'identità dell'Ile-de-France, sono territori ricchi e molteplici, in perenne evoluzione.
Île-de-France Mobilités, partner della mostra Banlieues Chéries proposta dal Museo Nazionale di Storia dell'Immigrazione, sostiene l'evoluzione della regione Ile-de-France e gli spostamenti di tutti i suoi abitanti, reinventando la mobilità collettiva, anno dopo anno.
Banlieues Chéries : più di 200 opere per immergersi nella storia delle periferie dell'Ile-de-France
Nel programma della mostra? Dipinti, fotografie, estratti di film, musica, archivi, installazioni e testimonianze offrono un nuovo sguardo sulle periferie, i loro abitanti, l'urbanistica dei grandi complessi edili, la loro cultura e le lotte sociali che vi sono state condotte, dalla fine del 19 ° secolo ai giorni nostri.
Lo sapevate?
Nel XIX secolo, il pittore impressionista francese Claude Monet dipinse Aubervilliers, Asnières-sur-Seine (e il suo quartiere di Mourinoux) o Argenteuil.
Trasporto pubblico e periferia: una storia condivisa
Lo sviluppo del trasporto pubblico ha profondamente trasformato le dinamiche di insediamento, in particolare nelle periferie.
Facilitando gli spostamenti, la mobilità collettiva ha portato alla forte crescita della popolazione nelle periferie delle città. Il trasporto pubblico rimane ancora oggi una questione centrale nelle politiche di pianificazione territoriale: essenziale per offrire a tutti un facile accesso all'occupazione, alla cultura, alle opportunità e al tempo libero, offrendo al contempo un'alternativa ecologica all'automobile.
Tutte le informazioni pratiche per godersi la mostra
Dove?
Museo Nazionale di Storia dell'Immigrazione – Palais de la Porte Dorée: 293 avenue Daumesnil, 75012 Parigi (Metro 8 o Tram T3 - Stazione Porte Dorée)
Quando?
Dal 11 aprile al 17 agosto 2025
- Da martedì a venerdì: 10 – 17:30
- Sabato e domenica: 10 – 19
- (Chiuso il lunedì)
Prezzi?
Intero : 12 € | Ridotto : 9 €
Offerto ai minori di 26 anni e ogni prima domenica del mese.