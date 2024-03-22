Dietro le quinte della segnaletica per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Rosa Parks veste i colori dei Giochi di Parigi 2024

Rosa della felicità! La segnaletica esclusiva per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 è stata appena svelata alla stazione Rosa Parks (Parigi 19).

Durante i Giochi di Parigi 2024, questa stazione RER E servirà l'Arena Porte de la Chapelle (sede di Badminton e Ginnastica Ritmica durante i Giochi Olimpici, Para Badminton e Para Weightlifting durante i Giochi Paralimpici) e Parc de la Villette (che ospiterà il Club France e il Parc des Nations). Un buon motivo per fungere da vetrina per la presentazione della segnaletica dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Entro il 24 luglio, questa segnaletica sarà installata in un centinaio di stazioni e stazioni dell'Île-de-France, quindi, nel frattempo, abbiamo chiesto a Camille Yvinec, vicedirettore dell'identità dei Giochi, di raccontarci come è stata progettata.