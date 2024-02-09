Fascicolo
Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
È stato un grande onore - e una grande gioia - per Île-de-France Mobilités essere partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Trasportare il mondo in occasione del più grande evento sportivo del mondo: è difficile trovare una missione che illustri meglio l'impegno quotidiano degli agenti di trasporto nella regione di Parigi.
L'app ufficiale per tutti i tuoi viaggi
Transport Public Paris 2024 è stata l'app multilingue all-in-one che ha facilitato gli spostamenti degli spettatori durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 con:
- Un pianificatore di percorso
- Informazioni sul traffico
- Percorsi ottimizzati
- biglietti di trasporto
10 linee navetta gratuite per accedere alle sedi di gara più remote
Durante i Giochi di Parigi 2024, gli spettatori hanno potuto accedere alle sedi di gara più lontane dalle stazioni con una delle 10 linee di navetta gratuite disponibili nell'Île-de-France!
Unisciti alle sedi dei Giochi di Parigi 2024
Un elenco di piani di trasporto era stato messo a disposizione degli spettatori per raggiungere i vari siti di Parigi 2024
Consulta la mappa della rete di trasporto pubblico
Durante i Giochi di Parigi 2024, una mappa dedicata ha reso facile identificare i siti di competizione e celebrazione, ma anche le linee mobilitate nell'Île-de-France.
Minibus adattati per gli spettatori in sedia a rotelle
- Una flotta di minibus accessibili al 100%
- Un servizio disponibile su prenotazione su una piattaforma dedicata per tutta la durata dei Giochi di Parigi 2024
- Viaggi dalle principali stazioni ferroviarie parigine a tutte le sedi di gara
Una rete di piste ciclabili verso le sedi di gara
Lo sapevate? 415 km di piste ciclabili hanno collegato le varie sedi olimpiche e paralimpiche. Un buon modo per godersi i Giochi di Parigi 2024 senza preoccuparsi del traffico!
Durante i Giochi di Parigi 2024, l'Île-de-France ha ospitato:
500 000Spettatori
per giorno di gara olimpica
25Sedi di gara
in Île-de-France
1024Sessioni sportive
in programma durante i Giochi di Parigi 2024
Vivi nell'Île-de-France?
Sei dell'Ile-de-France e stavi cercando informazioni pratiche per anticipare meglio i tuoi viaggi durante tutto il periodo della competizione?
Consigli, consigli pratici, app dedicata e buon uso dei trasporti per vivere quotidianamente i Giochi di Parigi 2024:
- Scarica la rivista "Giochi di Parigi 2024: tutte le chiavi per muoversi"
- Visita il sito Anticipa i Giochi
Prepara il mio soggiorno
Visita la nostra pagina Visitatori per scoprire tutte le informazioni e i consigli pratici prima del tuo arrivo!
Esplora Parigi e l'Île-de-France
Tra due prove: visitare monumenti incredibili, passeggiare nella campagna bucolica e bolle in musei stimolanti, chiunque? Scopri i nostri consigli per visite e passeggiate sulla strada per le competizioni!
Scopri l'Île-de-France.