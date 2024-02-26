Sicurezza dei trasporti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Una presenza umana mobilitata

Più di 4.000 agenti di prevenzione e sicurezza sono schierati quotidianamente sulla rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.

Sulle banchine, nelle stazioni, nelle stazioni e nel materiale rotabile: pattuglie del GPSR*, del Suge**, ma anche squadre di sicurezza private e mediatori, garantiscono ogni giorno, la sicurezza degli utenti, oltre alle forze della polizia nazionale e della gendarmeria.

In occasione dei Giochi di Parigi 2024, tutti questi agenti saranno particolarmente mobilitati per garantire la sicurezza e la serenità degli spettatori.

Brigate di rilevamento cinofilo esplosivo

Le brigate di rilevamento cinofilo sono specializzate nel rilevamento di esplosivi e sono presenti sulle linee della rete di trasporto dell'Ile-de-France per intervenire in caso di oggetti abbandonati, a fianco della polizia.

Un diritto di movimento concesso a tutti i rinforzi di sicurezza e di emergenza

Polizia, militari, vigili del fuoco, soccorritori, sminatori... È comune per gli agenti intervenire sui mezzi pubblici, al di fuori del loro orario di lavoro. Gesti preziosi che migliorano la sicurezza di tutti gli utenti.

50.000 rinforzi, provenienti da tutta la Francia, interverranno durante i Giochi di Parigi 2024. E per sostenerli nella loro missione, Île-de-France Mobilités offre loro libertà di movimento con 50.000 pass distribuiti, validi per tutta la durata dei Giochi di Parigi 2024.