Sicurezza dei trasporti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
Due guardie di sicurezza in servizio sulla rete ©Xavier Chibout
La sicurezza dei passeggeri è una priorità per Île-de-France Mobilités, che investe ogni anno per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico nella regione di Parigi.
Con i suoi 500.000 spettatori al giorno (per una giornata di gare olimpiche) e più di venti sedi di gara da servire, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 hanno richiesto un dispositivo di sicurezza su misura, accanto al lavoro della polizia.
Protezione video, mobilitazione degli agenti di prevenzione e sicurezza... Scopri il sistema di sicurezza schierato per i Giochi di Parigi 2024.
Una presenza umana mobilitata
Più di 4.000 agenti di prevenzione e sicurezza sono schierati quotidianamente sulla rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.
Sulle banchine, nelle stazioni, nelle stazioni e nel materiale rotabile: pattuglie del GPSR*, del Suge**, ma anche squadre di sicurezza private e mediatori, garantiscono ogni giorno, la sicurezza degli utenti, oltre alle forze della polizia nazionale e della gendarmeria.
In occasione dei Giochi di Parigi 2024, tutti questi agenti saranno particolarmente mobilitati per garantire la sicurezza e la serenità degli spettatori.
Brigate di rilevamento cinofilo esplosivo
Le brigate di rilevamento cinofilo sono specializzate nel rilevamento di esplosivi e sono presenti sulle linee della rete di trasporto dell'Ile-de-France per intervenire in caso di oggetti abbandonati, a fianco della polizia.
Un diritto di movimento concesso a tutti i rinforzi di sicurezza e di emergenza
Polizia, militari, vigili del fuoco, soccorritori, sminatori... È comune per gli agenti intervenire sui mezzi pubblici, al di fuori del loro orario di lavoro. Gesti preziosi che migliorano la sicurezza di tutti gli utenti.
50.000 rinforzi, provenienti da tutta la Francia, interverranno durante i Giochi di Parigi 2024. E per sostenerli nella loro missione, Île-de-France Mobilités offre loro libertà di movimento con 50.000 pass distribuiti, validi per tutta la durata dei Giochi di Parigi 2024.
Videosorveglianza: oltre 80.000 telecamere installate nelle stazioni
Oltre alla presenza di agenti, più di 80.000 telecamere di videosorveglianza sono distribuite in tutta la rete.
E per i Giochi di Parigi 2024, sono stati investiti 10 milioni di euro per migliorare e aumentare la sorveglianza delle principali stazioni vicino alle sedi di gara.
Un sistema di sicurezza coordinato dalla Prefettura di Polizia
Il sistema di sicurezza del trasporto pubblico è pianificato e coordinato sotto l'autorità della Prefettura di Polizia responsabile della sicurezza dell'evento e della sicurezza nei trasporti pubblici, in particolare attraverso il Centro di coordinamento della sicurezza operativa (CCOS), cofinanziato da Île-de-France Mobilités.
*Gruppo di protezione e sicurezza della rete RATP
**Sorveglianza generale della SNCF