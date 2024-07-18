Come è organizzato il trasporto pubblico nella regione di Parigi per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?
Il 26 luglio 2024, per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, 330.000 persone sono attese sulle rive della Senna per celebrare questo momento storico.
Per l'occasione, Île-de-France Mobilités ha quindi pianificato, di pari passo con la Prefettura di Polizia, un piano di trasporto per adattare la rete all'evento.
La cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 in 5 fatti chiave
- La cerimonia si svolgerà dalle 19:00 alle 23:15
- Si svolgerà sulla Senna, da est a ovest,su un percorso lungo 6 km
- La cerimonia partirà dal ponte di Austerlitz e terminerà davanti al Trocadero, per il suo gran finale
- L'offerta di trasporto è rafforzata per trasportare i 330.000 spettatori al luogo della celebrazione
- Per motivi di sicurezza, le aree saranno chiuse al pubblico e al traffico, influenzando il percorso delle linee di autobus e l'accesso ad alcune stazioni.
Sarai uno spettatore la sera della cerimonia?
- Risparmia tempo, pianifica i tuoi biglietti di trasporto da e per prima di andare alla cerimonia,
- Stai partecipando alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024? Per i tuoi viaggi, opta per il Paris Pass 2024, valido fino alla fine del servizio di trasporto.
Previsioni di traffico a Parigi e nei sobborghi interni, dal 18 al 25 luglio 2024
Cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, il trasporto pubblico rafforza la sua offerta per l'occasione
Linee RER, metropolitana... Nel D-Day, i trasporti pubblici rafforzano la loro offerta nell'Île-de-France per portare in sicurezza spettatori e residenti dell'Ile-de-France:
- Alcune stazioni delle linee automatiche della metropolitana (1, 4 e 14) funzioneranno tutta la notte e saranno rinforzate a partire dalle 22
- Le due linee RER A e B saranno rinforzate tra le 15:00 e le 18:00 e dopo le 23:00.
Perché le stazioni saranno chiuse prima, durante e dopo la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?
Durante il Tour de France, la cerimonia del 14 luglio o in occasione di eventi importanti, il protocollo di sicurezza standard impone che le stazioni dei trasporti pubblici, situate nelle immediate vicinanze degli eventi, chiudano.
La cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 non fa eccezione alla regola. La Prefettura di Polizia ha quindi chiesto la chiusura di alcune stazioni (e dei loro collegamenti) per garantire la sicurezza di tutti, facilitare il lavoro delle squadre di sicurezza e soccorso e rispettare i perimetri di sicurezza istituiti intorno alla Senna per l'occasione.
Quali stazioni saranno chiuse per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?
Chiusure delle stazioni dal 18 al 26 luglio
Metro (le stazioni in corsivo sono già chiuse ):
- Tuileries (linea 1)
- Concorde (linee 1, 8 e 12)
- Champs-Elysées Clémenceau (linee 1 e 13)
- Cité (Linea 4)
- Quai de la Râpée (linea 5)
- Passy (linea 6)
- Trocadero (linee 6 e 9)
- Châtelet (linee 7 e 11 - lato Senna)
- Pont-Marie (Linea 7)
- Pont-Neuf (linea 7)
- Alma-Marceau (linea 9)
- Jena (linea 9): sarà chiusa solo il 24 luglio, dato il servizio di due sessioni al Parc des Princes
RER:
- Museo d'Orsay
- Ponte dell'Alma
- Torre Eiffel Champ-de-Mars
Chiusura il giorno della cerimonia
Al mattino:
- Linea 1 : chiusura della stazione Franklin D. Roosevelt (linea 1 chiusa tra Palais-Royal e George V)
- Linea 6: Chiusura del tratto tra La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile per il trasporto della fiamma olimpica e per le operazioni di sminamento.
- Linea 7: Chiusura del tratto tra Jussieu e Palais-Royal. La linea 7 passerà sotto la Senna senza passeggeri e sarà gestita in due sezioni separate (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry)
- Linea 9: Chiusura del tratto tra Miromesnil e Porte de Saint-Cloud
- Linea 10: Chiusura delle stazioni Michel-Ange Auteuil e Michel-Ange Molitor.
A mezzogiorno:
- Linea 1: Chiusura della stazione Saint-Paul
- Linea 11: Chiusura del tratto tra Arts et Métiers e Châtelet
- Linea 12: Chiusura della stazione Assemblée Nationale
- Linea 13: Chiusura della stazione di Invalides
- Linee 8, 12 e 13: Chiusura delle stazioni vicino alla Senna e poca capacità sulla riva sinistra in caso di affluenza.
Dopo le 18:
- Linea 5 : Chiusura del tratto tra Bastille e Gare d'Austerlitz
- Linea 6 : Chiusura totale della linea
- RER C : Chiusura del tratto tra Gare d'Austerlitz e Javel.
- T3a : Nessun traffico sul Ponte Nazionale (terminal parziale da definire).
Durante la cerimonia:
- Riapertura delle sezioni delle linee 5 e 6 (ad eccezione della tratta Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)
Dopo la cerimonia:
- Circolazione delle linee 1, 4 e 14 tutta la notte (alcune sezioni / alcune stazioni)
- Linee 8, 12 e 13: Chiusura delle stazioni vicino alla Senna e poca capacità sulla riva sinistra.
- Riapertura della sezione parigina della RER C
Per rimanere informati su tutte le stazioni chiuse prima, durante e dopo l'evento, consultare:
- Il sito web Anticipate i Giochi e la sua mappa interattiva
- Il sito della Prefettura di Polizia
Cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, traffico autobus influenzato
Da marzo 2024 e dall'inizio delle installazioni delle sedi di gara, il traffico degli autobus nella regione di Parigi è stato influenzato dall'organizzazione dei Giochi di Parigi 2024.
La settimana della cerimonia e fino alla fine dei festeggiamenti, le disposizioni per le navette degli spettatori in alcune stazioni, la preparazione di eventi e cerimonie, i perimetri di sicurezza e lo svolgimento dei vari eventi (soprattutto su strada) continueranno a interrompere il traffico automobilistico e, con esso, il traffico degli autobus.
Per tenerti informato e pianificare i tuoi itinerari:
- Consulta il tuo pianificatore di percorso sul sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Visita questa pagina per vedere in tempo reale le variazioni del traffico nelle periferie piccole e grandi