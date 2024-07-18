Come è organizzato il trasporto pubblico nella regione di Parigi per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?

Perché le stazioni saranno chiuse prima, durante e dopo la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?

Durante il Tour de France, la cerimonia del 14 luglio o in occasione di eventi importanti, il protocollo di sicurezza standard impone che le stazioni dei trasporti pubblici, situate nelle immediate vicinanze degli eventi, chiudano.

La cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 non fa eccezione alla regola. La Prefettura di Polizia ha quindi chiesto la chiusura di alcune stazioni (e dei loro collegamenti) per garantire la sicurezza di tutti, facilitare il lavoro delle squadre di sicurezza e soccorso e rispettare i perimetri di sicurezza istituiti intorno alla Senna per l'occasione.

Quali stazioni saranno chiuse per la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024?

Chiusure delle stazioni dal 18 al 26 luglio

Metro (le stazioni in corsivo sono già chiuse ):

Tuileries (linea 1)

Concorde (linee 1, 8 e 12)

Champs-Elysées Clémenceau (linee 1 e 13)

Cité (Linea 4)

Quai de la Râpée (linea 5)

Passy (linea 6)

Trocadero (linee 6 e 9)

Châtelet (linee 7 e 11 - lato Senna)

Pont-Marie (Linea 7)

Pont-Neuf (linea 7)

Alma-Marceau (linea 9)

Jena (linea 9): sarà chiusa solo il 24 luglio, dato il servizio di due sessioni al Parc des Princes

RER:

Museo d'Orsay

Ponte dell'Alma

Torre Eiffel Champ-de-Mars

Chiusura il giorno della cerimonia

Al mattino:

Linea 1 : chiusura della stazione Franklin D. Roosevelt (linea 1 chiusa tra Palais-Royal e George V)

: chiusura della stazione Franklin D. Roosevelt (linea 1 chiusa tra Palais-Royal e George V) Linea 6: Chiusura del tratto tra La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile per il trasporto della fiamma olimpica e per le operazioni di sminamento.

Chiusura del tratto tra La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile per il trasporto della fiamma olimpica e per le operazioni di sminamento. Linea 7: Chiusura del tratto tra Jussieu e Palais-Royal. La linea 7 passerà sotto la Senna senza passeggeri e sarà gestita in due sezioni separate (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry)

Chiusura del tratto tra Jussieu e Palais-Royal. La linea 7 passerà sotto la Senna senza passeggeri e sarà gestita in due sezioni separate (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry) Linea 9: Chiusura del tratto tra Miromesnil e Porte de Saint-Cloud

Chiusura del tratto tra Miromesnil e Porte de Saint-Cloud Linea 10: Chiusura delle stazioni Michel-Ange Auteuil e Michel-Ange Molitor.

A mezzogiorno:

Linea 1: Chiusura della stazione Saint-Paul

Chiusura della stazione Saint-Paul Linea 11: Chiusura del tratto tra Arts et Métiers e Châtelet

Chiusura del tratto tra Arts et Métiers e Châtelet Linea 12: Chiusura della stazione Assemblée Nationale

Chiusura della stazione Assemblée Nationale Linea 13: Chiusura della stazione di Invalides

Chiusura della stazione di Invalides Linee 8, 12 e 13: Chiusura delle stazioni vicino alla Senna e poca capacità sulla riva sinistra in caso di affluenza.

Dopo le 18:

Linea 5 : Chiusura del tratto tra Bastille e Gare d'Austerlitz

: Chiusura del tratto tra Bastille e Gare d'Austerlitz Linea 6 : Chiusura totale della linea

: Chiusura totale della linea RER C : Chiusura del tratto tra Gare d'Austerlitz e Javel.

: Chiusura del tratto tra Gare d'Austerlitz e Javel. T3a : Nessun traffico sul Ponte Nazionale (terminal parziale da definire).

Durante la cerimonia:

Riapertura delle sezioni delle linee 5 e 6 (ad eccezione della tratta Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)

Dopo la cerimonia:

Circolazione delle linee 1, 4 e 14 tutta la notte (alcune sezioni / alcune stazioni)

(alcune sezioni / alcune stazioni) Linee 8, 12 e 13: Chiusura delle stazioni vicino alla Senna e poca capacità sulla riva sinistra.

Chiusura delle stazioni vicino alla Senna e poca capacità sulla riva sinistra. Riapertura della sezione parigina della RER C

Per rimanere informati su tutte le stazioni chiuse prima, durante e dopo l'evento, consultare:

