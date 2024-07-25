Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024: linee navetta gratuite per raggiungere le sedi di gara più remote
450 navette gratuite per raggiungere sedi di gara lontane dalla rete
Durante i Giochi di Parigi 2024, 10 linee di navette gratuite , su cui circoleranno 450 autobus per lo più articolati, trasporteranno gli spettatori nelle sei sedi di gara più remote della rete di trasporto pubblico.
Questi autobus, tutti privi di carbonio, funzioneranno a biogas o biocarburante (HVO).
Quali sedi di gara dei Giochi di Parigi 2024 sono servite da linee navetta gratuite?
Il Golf Nazionale
Il campo da golf nazionale situato a Guyancourt sarà collegato con la navetta dalle stazioni di:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linee N e U)
- Massy-Palaiseau (RER B e C)
Reggia di Versailles
La Reggia di Versailles, che ospiterà gare di pentathlon moderno e sport equestri, sarà accessibile con navette senza emissioni di carbonio dalle stazioni di:
- Versailles Rive-Droite (linea L)
- Versailles Château Rive-Gauche (RER C)
- Versailles Chantiers (RER C e linee N e U)
Collina di Elancourt
Sito dove si svolgeranno gli eventi di mountain bike, la Colline d'Élancourt sarà raggiungibile con la navetta dalla stazione di:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linee N e U)
Roland Garros
E no, durante i Giochi di Parigi 2024, non ci sarà solo tennis al Roland Garros, ma anche eventi di boxe. Sarà possibile arrivarci dalla stazione di:
- Porte Dauphine (linea 2 della metropolitana, RER C e tram T3b)
Parco dei Principi
Questa navetta, allestita solo per tre giorni il 27, 28 e 30 luglio durante le gare di calcio, supporta le linee della metropolitana 9 e 10 per trasportare gli spettatori al Parc des Princes. Sarà disponibile presso la stazione di:
- Charles-de-Gaulle Étoile (linee 1, 2, 6 e RER A)
Stadio nautico di Vaires-sur-Marne
Gli atleti di canoa flatwater, canoa slalom e canottaggio si sfideranno per la medaglia allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne raggiungibile in navetta dalla stazione di:
- Chelles-Gournay (RER E per acque calme)
Servizio navetta gratuito, come funziona?
Dobbiamo prenotare le navette e sono accessibili a tutti?
Le navette sono gratuite, senza prenotazione e accessibili a tutti. Basta andare in stazione e salire a bordo per usufruire del servizio.
Le navette sono accessibili alle persone con mobilità ridotta?
Sì, le navette sono accessibili alle persone con mobilità ridotta.
Tuttavia, per rendere più confortevole il movimento delle persone in sedia a rotelle, un servizio navetta dedicato alle partenze dalle 7 stazioni parigine e dalla stazione Rosa Parks sarà disponibile per tutto il periodo dei Giochi di Parigi 2024.
Quando e quanto spesso funzioneranno le navette?
Le navette circoleranno verso le sedi periferiche, solo nei giorni di gara:
- Dalle 2:30 del mattino prima dell'inizio della competizione
- Durante tutto l'evento
- E fino a 2 ore dopo la competizione
Un autobus passerà ogni minuto per ogni sito.
Che aspetto hanno le navette?
Le navette sono autobus come quelli che circolano sulla rete di trasporto dell'Ile-de-France. Li riconoscerai dal cartellone che indicherà "Parigi 2024" e il luogo di destinazione.