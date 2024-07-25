Il Golf Nazionale

Il campo da golf nazionale situato a Guyancourt sarà collegato con la navetta dalle stazioni di:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linee N e U)

(RER C, linee N e U) Massy-Palaiseau (RER B e C)

Reggia di Versailles

La Reggia di Versailles, che ospiterà gare di pentathlon moderno e sport equestri, sarà accessibile con navette senza emissioni di carbonio dalle stazioni di:

Versailles Rive-Droite (linea L)

(linea L) Versailles Château Rive-Gauche (RER C)

(RER C) Versailles Chantiers (RER C e linee N e U)

Collina di Elancourt

Sito dove si svolgeranno gli eventi di mountain bike, la Colline d'Élancourt sarà raggiungibile con la navetta dalla stazione di:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linee N e U)

Roland Garros

E no, durante i Giochi di Parigi 2024, non ci sarà solo tennis al Roland Garros, ma anche eventi di boxe. Sarà possibile arrivarci dalla stazione di:

Porte Dauphine (linea 2 della metropolitana, RER C e tram T3b)

Parco dei Principi

Questa navetta, allestita solo per tre giorni il 27, 28 e 30 luglio durante le gare di calcio, supporta le linee della metropolitana 9 e 10 per trasportare gli spettatori al Parc des Princes. Sarà disponibile presso la stazione di:

Charles-de-Gaulle Étoile (linee 1, 2, 6 e RER A)

Stadio nautico di Vaires-sur-Marne

Gli atleti di canoa flatwater, canoa slalom e canottaggio si sfideranno per la medaglia allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne raggiungibile in navetta dalla stazione di: