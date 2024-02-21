Elettricità, biometano: autobus sostenibili, per un forte impegno ecologico

4) Metanizzazione: sostegno alle filiere produttive locali e virtuose

Per guidare più verde, devi ... Energia verde e quando è locale, è ancora meglio. Île-de-France Mobilités sostiene l'organizzazione e lo sviluppo di un settore di metanizzazione (è così che viene prodotto il biometano o gas verde) nell'Île-de-France*.

A partire dal 1 ° gennaio 2025, l'Île-de-France ha 57 impianti di biogas che coprono tutte le fasi, dal riciclaggio dei rifiuti allo stoccaggio del gas.

*sovvenzionato dalla Regione Île-de-France