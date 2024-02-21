Elettricità, biometano: autobus sostenibili, per un forte impegno ecologico
Con quasi 3,9 milioni di viaggi giornalieri effettuati in parte o interamente in autobus, ogni giorno, su oltre 1900 linee : la rete di autobus Île-de-France Mobilités è una delle più dense al mondo. E presto, uno dei più efficienti in termini di emissioni di CO2.
Per raggiungere questo obiettivo, Île-de-France Mobilités è impegnata dal 2018 (in collaborazione con tutti gli operatori dei trasporti) nel programma più ambizioso in Europa per raggiungere la decarbonizzazione.
L'obiettivo? La totale decarbonizzazione di autobus e pullman nella regione nel 2029. Prima della decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto entro il 2050.
Autobus puliti su tutta la linea
Un obiettivo ambizioso che prevede l'investimento in nuovi mezzi, la scelta delle energie che faranno funzionare i vostri autobus, ma non solo!
Una mobilità più sostenibile è considerata a tutte le scale della catena di trasporto.
1) Nel 2025, la rete di autobus e pullman funzionerà con energia pulita nelle aree urbane
Nell'Île-de-France, i veicoli che funzionano ancora a diesel saranno tutti convertiti, dal 2025, agli oli vegetali idrogenati (o HVO): un carburante più pulito, composto da oli vegetali e da cucina usati, compatibile con i veicoli diesel, che verrà utilizzato per la propulsione di questi ultimi.
Île-de-France Mobilités ha scelto un mix composto per il 70% da biometano e per il 30% da elettricità, che mira a garantire una migliore sovranità energetica per la rete di autobus dell'Ile-de-France.
2) 4.000 nuovi pullman e autobus puliti arriveranno sulle rotte tra il 2025 e il 2028
A partire dal 1 ° luglio 2025, poco più di 5.172 veicoli (autobus e pullman) funzionano con energia sostenibile.
E questo è solo l'inizio, perché Île-de-France Mobilités prevede di ordinare 4.000 nuovi autobus e pullman elettrici o a biometano.
Un totale di 4.000 veicoli, che saranno messi in circolazione, in media 1.000 all'anno, tra il 2025 e il 2028.
3) Conversione: nessun bus pulito senza depositi puliti (o "COB" per "bus centro operativo")
Infatti, queste vere e proprie "case degli autobus" devono essere attrezzate per ospitare veicoli elettrici o alimentati a biometano. A tal fine, Île-de-France Mobilités ha intrapreso un'ambiziosa operazione per passare i suoi COB all'energia pulita.
A partire dal 1° luglio 2025:
- 65 Centri Operativi Bus sono già stati convertiti (20 sono in costruzione)
Esempio di deposito per autobus puliti
4) Metanizzazione: sostegno alle filiere produttive locali e virtuose
Per guidare più verde, devi ... Energia verde e quando è locale, è ancora meglio. Île-de-France Mobilités sostiene l'organizzazione e lo sviluppo di un settore di metanizzazione (è così che viene prodotto il biometano o gas verde) nell'Île-de-France*.
A partire dal 1 ° gennaio 2025, l'Île-de-France ha 57 impianti di biogas che coprono tutte le fasi, dal riciclaggio dei rifiuti allo stoccaggio del gas.
*sovvenzionato dalla Regione Île-de-France
Transizione energetica: tutto quello che c'è da sapere sugli autobus puliti nell'Île-de-France
Energia pulita: cosa guidano i vostri autobus nell'Île-de-France?
Mentre la maggior parte delle conversioni sono al biometano (2.700 autobus il 1 ° luglio) o all'elettricità (1.138 autobus il 1 ° luglio), altre fonti di energia rispettose dell'ambiente vengono utilizzate e testate sulle tue linee.
A partire dal 1° luglio 2025:
- 2 veicoli stanno sperimentando l'idrogeno e saranno affiancati da 47 nuovi veicoli entro il 2027.
Come scegliamo l'energia che verrà utilizzata su una linea di autobus o su un'altra?
La scelta dell'una energia o dell'altra viene fatta in base alla necessità e al tipo di linee.
Tra elettrico e biometano, la scelta è stata semplice.
Energia elettrica
L'elettrico èparticolarmente adatto per autobus che non percorrono distanze molto lunghe, ma anche per depositi direttamente adiacenti ad aree residenziali densamente popolate.
Biometano o BioNGV
Altrove, è il gas verde o biometano, collaudato da più di 20 anni e che offre la stessa autonomia del diesel che è stato scelto.
Ma attenzione: non un gas qualsiasi! In collaborazione con GRDF, BioNGV è stato selezionato da Île-de-France Mobilités.
Cos'è esattamente il biometano (o BioNGV)?
Biometano: una serie di vantaggi
Con la produzione e l'uso locali, BioNGV offre vantaggi reali per il territorio in cui viene sviluppato. È parte integrante di un'economia circolare virtuosa per l'ambiente e i territori:
- Riduzione delle emissioni di gas serra e miglioramento della qualità dell'aria : offre una riduzione dell'80% delle emissioni di CO2 rispetto a un veicolo diesel della stessa generazione e il 90% in meno di particolato.
- Con il suo bollino Crit'Air 1, ha accesso a tutte le zone a basse emissioni e può circolare tutto l'anno nelle aree urbane.
- Genera posti di lavoro : il settore del gas verde crea 4.000 posti di lavoro che non possono essere delocalizzati oggi e 53.000 entro il 2030, solo nelle operazioni e nella manutenzione. Una produzione che tende all'indipendenza energetica del Paese.
- Partecipa all'economia circolare : attraverso la produzione e l'uso locale, pone le comunità al centro dell'economia circolare, che la utilizzano per il trasporto e la raccolta dei rifiuti. I rifiuti vengono raccolti con carburante proveniente da questi stessi rifiuti (è il caso dei cassonetti domestici della città di Parigi).
Bus 100% elettrico: facciamo il punto
Più recente nel settore, la tecnologia elettrica a carico lento presso il deposito è la principale utilizzata oggi da Île-de-France Mobilités.
Energia elettrica, la usi già
Equipaggia già treni, metropolitane e molti veicoli privati - dall'auto allo scooter allo scooter e alla bicicletta: è l'energia elettrica. E Île-de-France Mobilités, come abbiamo visto, riserva agli autobus che circolano in aree urbane densamente popolate.
Île-de-France Mobilités utilizza questa energia organizzando la "ricarica lenta" dei suoi autobus, direttamente al deposito. Ma il traffico nelle aree urbane densamente popolate consente un'altra modalità di ricarica chiamata "per opportunità": questo significa che l'autobus può approfittare di una lunga sosta o di un passaggio al capolinea per connettersi alla rete elettrica. Una strategia di ricarica implementata inizialmente per i veicoli della linea T Zen 4.
Sperimentazione: alla ricerca dell'energia di domani
Dal 2020 Île-de-France Mobilités sta inoltre sperimentando nuove tecnologie come i combustibili sintetici (HVO) e l'idrogeno.
L'idrogeno è un carburante che aumenta l'autonomia degli autobus elettrici (fino a 350 km). Quando sono dotati di una "cella a combustibile" caricata con questo gas (il più leggero di tutti i gas, 14 volte più leggero dell'aria), i veicoli a idrogeno possono trasportare una batteria notevolmente più piccola. È una tecnologia promettente, ma dipende dallo sviluppo di una catena di produzione più ampia per diffondersi.