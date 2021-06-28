Transizione energetica: gli autobus di Île-de-France Mobilités funzionano a gas verde con GRDF

Autobus più puliti su tutte le linee

Île-de-France Mobilités è impegnata da diversi anni nel programma più ambizioso in Europa per raggiungere la totale decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto pubblico.

Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha quindi messo fine alle acquisizioni di autobus diesel e investe, con i suoi operatori, in un processo di transizione energetica della sua flotta di autobus e pullman.