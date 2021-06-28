Transizione energetica: gli autobus di Île-de-France Mobilités funzionano a gas verde con GRDF
Pubblicato su
Per consentire a tutti di viaggiare ogni giorno in modo più sostenibile, Île-de-France Mobilités e GRDF sono pienamente impegnati nella transizione energetica.
Autobus più puliti su tutte le linee
Île-de-France Mobilités è impegnata da diversi anni nel programma più ambizioso in Europa per raggiungere la totale decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto pubblico.
Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha quindi messo fine alle acquisizioni di autobus diesel e investe, con i suoi operatori, in un processo di transizione energetica della sua flotta di autobus e pullman.
Oggi, 700 autobus di Île-de-France Mobilités funzionano con gas rinnovabili al 100% ed entro la fine del 2021, 1400 autobus e pullman funzioneranno con BioNGV.
Dal 2025, nei sobborghi interni, e dal 2029 in tutta la regione: il 100% della flotta di Île-de-France Mobilités sarà costituito da veicoli più puliti, il 70% dei quali funzionerà a BioNGV, ovvero più di 7.000 autobus e pullman.
Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités è impegnata nella conversione dei suoi depositi di autobus, che è essenziale per la messa in servizio di autobus più puliti.
GRDF condivide le ambizioni di Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France in termini di mobilità sostenibile e sostiene la trasformazione energetica degli autobus nella regione di Parigi.
Gas verde, BioNGV: cos'è?
Il gas verde è un gas rinnovabile al 100% prodotto localmente da rifiuti organici provenienti dall'industria agroalimentare, dalla ristorazione collettiva, dai rifiuti agricoli e domestici o dai fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue.
Il gas verde ha le stesse proprietà del gas naturale e può quindi essere immesso nella rete di distribuzione del gas. Ti permette di riscaldarti, cucinare o... per prendere l'autobus!
Quando il gas verde viene utilizzato come combustibile, si chiama BioNGV.
Gas verde: meno CO2, più economia circolare
Il BioNGV è un combustibile che emette naturalmente pochi inquinanti locali:
- Riduzione dell'80% delle emissioni di CO2 rispetto a un veicolo diesel della stessa generazione
- Emissioni di ossidi di azoto 7 volte inferiori a quelle di un bus Euro VI
- 90% in meno di particelle
Questo è il motivo per cui BioNGV ottiene il bollino Crit'Air 1 , che garantisce l'accesso a tutte le zone a basse emissioni.
D'altra parte, guidare BioNGV significa fare la metà del rumore di un veicolo diesel. Una vera risorsa per residenti e automobilisti!
Infine, prodotto e utilizzato localmente riciclando i nostri rifiuti, il gas verde è pienamente in linea con le dinamiche di un'economia circolare e crea posti di lavoro che non possono essere delocalizzati (4.000 oggi, 53.000 entro il 2030).