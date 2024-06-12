Modifica delle linee di autobus durante i Giochi di Parigi 2024: informazioni pratiche
Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, alcune linee di autobus nella regione di Parigi saranno modificate. Nuovi percorsi, orari, informazioni sul traffico, spieghiamo tutto.
Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?
Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France (deviazioni, fermate posticipate o non servite) prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024, come ad esempio :
- Il montaggio e lo smontaggio di siti di gara effimeri nel centro di Parigi,
- Strutture per le navette per gli spettatori in alcune stazioni degli autobus,
- La preparazione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici sulla Senna,
- Perimetri di sicurezza intorno alle sedi olimpiche e paralimpiche,
- O lo svolgimento di eventi nelle sedi di gara e su strada durante il periodo delle competizioni olimpiche e paralimpiche.
Controlla le modifiche alla tua rete di autobus a Parigi e nei sobborghi interni
Consulta le modifiche alla tua rete di autobus nelle periferie esterne
Trova tutte le informazioni sulla modifica della tua rete di autobus nelle periferie esterne:
Pianifica al meglio i tuoi viaggi
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.
Transport Public Paris 2024, un'app per gli spettatori dei Giochi di Parigi 2024
Mappe di accesso ai siti di gara, pianificatori di percorso in tempo reale, biglietto di trasporto appositamente progettati per l'occasione e viaggi ufficiali per arrivare in sicurezza nel D-Day, scarica l'applicazione Transport Public Paris 2024 per pianificare tutti i tuoi viaggi.