Notizie simili

Alcune linee del territorio della Grande Versailles sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024
- Linee 6201 e 6202 : dal 19 agosto al 9 settembre 2024, la fermata "Gare des Chantiers Gare Routière", viene ripristinata alla stazione degli autobus ma in una posizione diversa. Trova qui, il poster informativo.
- Linea 6204: dal 19 agosto al 9 settembre 2024, la fermata "Gare des Chantiers Gare Routière" viene reintegrata nella stazione degli autobus ma spostata lungo l'edificio "Natures & Découvertes" sulla piattaforma H. Trova qui, il poster informativo.
- Linea 6206: fermata Gare des Chantiers Cour de Buc dal lunedì alla domenica (sabato e domenica, prolungamento fino a Versailles Zone Technique fino al 1° settembre 2024). Dal 7 settembre 2024, in direzione di Viroflay Gare Rive Gauche, fermata alla Gare des Chantiers Abbé Rousseaux (solo per sabato e domenica)
- Linea 6211: dal 19 agosto al 9 settembre 2024, la fermata "Gare des Chantiers Gare Routière" viene reintegrata nella stazione degli autobus ma spostata lungo l'edificio "Natures & Découvertes" sulla piattaforma K. Le fermate LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY non possono essere servite - Fare riferimento alla fermata Grille de l'Orangerie o République La Poste. Trova qui, il poster informativo.
- Linea 6217 : dal 15 luglio al 9 settembre 2024, in direzione Guitel Lecoq verso Versailles Gare Rive Droite, la linea terminerà alla fermata Beauvau-Rémillly. In direzione Versailles Gare Rive Droite verso Guitel Lecoq, la salita sarà effettuata alla pensilina degli autobus situata di fronte a La Poste. Trova qui, il poster informativo.
- Linea 6240: dal 19 agosto al 9 settembre 2024, la fermata "Gare des Chantiers Gare Routière" viene reintegrata nella stazione degli autobus ma spostata lungo l'edificio "Natures & Découvertes" sul binario K. Le fermate LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY non possono essere servite - Fare riferimento alla fermata Grille de l'Orangerie o Division Leclerc. Trova qui, il poster informativo.
Accesso alla stazione di Versailles Chantiers
Il posizionamento delle linee di autobus sarà influenzato durante i Giochi Paralimpici.
Dal 19 agosto al 9 settembre 2024 compreso : le linee 6201, 6202, 6204, 6211 e 6240 sono reintegrate nella stazione degli autobus ma su piattaforme diverse. Trova qui la mappa della stazione di Versailles Chantiers durante questo periodo.
Impatti intorno al territorio della Grande Versailles
