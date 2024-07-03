Notizie simili

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio di Marne-la-Vallée sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 (deviazioni, fermate posticipate o non servite) prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024, come ad esempio:

Il montaggio e lo smantellamento di siti effimeri per l'implementazione delle navette olimpiche dal 22 luglio 2024 nella stazione di Bussy-St-Georges,

Il passaggio della fiamma olimpica il 20 luglio 2024,

Un'offerta adattata su alcune linee dal 15 luglio al 1 settembre

Un'offerta adattata su alcune linee dal 02 al 15 settembre

Consulta le modifiche alla tua rete di autobus sul territorio di Marne-la-Vallée: