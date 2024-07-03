Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Marne-la-Vallée si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee di autobus saranno modificate. Nuovi percorsi, orari, informazioni sul traffico, spieghiamo tutto

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio di Marne-la-Vallée sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 (deviazioni, fermate posticipate o non servite) prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024, come ad esempio:

  • Il montaggio e lo smantellamento di siti effimeri per l'implementazione delle navette olimpiche dal 22 luglio 2024 nella stazione di Bussy-St-Georges,
  • Il passaggio della fiamma olimpica il 20 luglio 2024,
  • Un'offerta adattata su alcune linee dal 15 luglio al 1 settembre
  • Un'offerta adattata su alcune linee dal 02 al 15 settembre

Consulta le modifiche alla tua rete di autobus sul territorio di Marne-la-Vallée:

Trasferimento della stazione degli autobus di Bussy-Saint-Georges

Passaggio della fiamma olimpica sui comuni di Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes e Torcy il 20 luglio 2024

Offerta di alcune linee adattate - dal 15 luglio al 1 settembre 2024

  • Linee 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : offerta adattata dal lunedì al venerdì, dal 15 luglio al 1 settembre 2024
  • Linee 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : offerta adattata dal lunedì al sabato, dal 15 luglio al 1 settembre 2024
Per consultare i tuoi orari tra il 15 luglio e il 1 settembre 2024

Offerta di alcune linee adattate - dal 02 al 15 settembre 2024

  • Linee 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : offerta adattata dal lunedì al venerdì, dal 02 al 15 settembre 2024
  • Linee 2253 - 2254 : offerta adattata dal lunedì al sabato, dal 02 al 15 settembre 2024
  • Linee 2225 - 2228 : offerta adattata il sabato, dal 02 al 15 settembre 2024
Per consultare i tuoi orari tra il 02 e il 15 settembre 2024

Passaggio delle navette per spettatori a Vaires-sur-Marne il 06 settembre 2024

A causa del passaggio delle navette per gli spettatori per lo stadio nautico di Vaires-sur-Marne, la linea 2280 per Lagny-sur-Marne Saint Laurent, sarà deviata venerdì 06 settembre 2024 dalle 7:00 alle 15:00.

Le fermate République e Le Canal non saranno servite. Vi invitiamo a fare riferimento alla fermata Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lato Cimitero)

Impatti intorno al territorio della Marna-la-Vallée

Pianifica al meglio i tuoi viaggi

