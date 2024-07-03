Notizie simili

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?
Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio di Marne-la-Vallée sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 (deviazioni, fermate posticipate o non servite) prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024, come ad esempio:
- Il montaggio e lo smantellamento di siti effimeri per l'implementazione delle navette olimpiche dal 22 luglio 2024 nella stazione di Bussy-St-Georges,
- Il passaggio della fiamma olimpica il 20 luglio 2024,
- Un'offerta adattata su alcune linee dal 15 luglio al 1 settembre
- Un'offerta adattata su alcune linee dal 02 al 15 settembre
Consulta le modifiche alla tua rete di autobus sul territorio di Marne-la-Vallée:
Trasferimento della stazione degli autobus di Bussy-Saint-Georges
- Linee 2222 - 2226 - 2228 - 2244 - 2245 : spostamento della piattaforma alla stazione di Bussy-St-Georges dal 15 luglio al 18 agosto 2024.
Trova i dettagli di queste modifiche QUI
Passaggio della fiamma olimpica sui comuni di Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes e Torcy il 20 luglio 2024
- Linea 2220 : percorso modificato sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 12:30. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2223 : percorso modificato sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 12:30. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2224 : percorso modificato sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 12:30. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2225 : offerta adattata sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 13:30. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2226: percorso modificato sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 12:30. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2229 : offerta adattata sabato 20 luglio 2024 dalle 8:00 alle 14:00. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
- Linea 2254: offerta adattata sabato 20 luglio 2024 dalle 7:40 alle 13:00. Trova i dettagli di queste modifiche QUI
Offerta di alcune linee adattate - dal 15 luglio al 1 settembre 2024
- Linee 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : offerta adattata dal lunedì al venerdì, dal 15 luglio al 1 settembre 2024
- Linee 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : offerta adattata dal lunedì al sabato, dal 15 luglio al 1 settembre 2024
Offerta di alcune linee adattate - dal 02 al 15 settembre 2024
- Linee 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : offerta adattata dal lunedì al venerdì, dal 02 al 15 settembre 2024
- Linee 2253 - 2254 : offerta adattata dal lunedì al sabato, dal 02 al 15 settembre 2024
- Linee 2225 - 2228 : offerta adattata il sabato, dal 02 al 15 settembre 2024
Passaggio delle navette per spettatori a Vaires-sur-Marne il 06 settembre 2024
A causa del passaggio delle navette per gli spettatori per lo stadio nautico di Vaires-sur-Marne, la linea 2280 per Lagny-sur-Marne Saint Laurent, sarà deviata venerdì 06 settembre 2024 dalle 7:00 alle 15:00.
Le fermate République e Le Canal non saranno servite. Vi invitiamo a fare riferimento alla fermata Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lato Cimitero)
Impatti intorno al territorio della Marna-la-Vallée
Pianifica al meglio i tuoi viaggi
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.