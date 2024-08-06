Maratona per tutti a Parigi: trasporti aperti tutta la notte
Il 10 agosto, sotto le luci della città, più di 40.000 atleti amatoriali seguiranno le orme dei corridori olimpici, per un evento sportivo e festivo eccezionale, unico nella storia dei Giochi.
Due opzioni di gara saranno offerte agli iscritti:
- Il percorso integrale della maratona olimpica di 42,195 km che collega Parigi a Versailles, passando per Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon e Issy-les-Moulineaux, con partenza alle 21
- E una corsa di 10 km attraverso le bellezze architettoniche e storiche della città di Parigi, la cui partenza è prevista per le 23:30
Entrambi i percorsi partiranno dalla piazza di fronte al municipio di Parigi e termineranno sull'Esplanade des Invalides.
E per facilitare l'andirivieni dei corridori e di quelli, che verranno in gran numero, per incoraggiarli, parte delle linee di trasporto dell'Ile-de-France suonerà le estensioni per tutta la notte. Ci spieghiamo.
Maratona per tutti a Parigi, diverse linee della metropolitana e della RER aperte tutta la notte
In occasione della Marathon pour Tous, nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2024, saranno servite tutta la notte le seguenti fermate:
Sulla linea 1 della metropolitana
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Palais-Royal Musée du Louvre, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles-de-Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly e La Défense-Grande Arche
Sulla linea 2 della metropolitana
Porte Dauphine, Charles-de-Gaulle Étoile, Place de Clichy, Anversa, Barbès Rochechouart, Jaurès, Belleville, Père Lachaise e Nation
Sulla linea 4 della metropolitana
Bagneux-Lucie Aubrac, Mairie de Montrouge, Porte d'Orléans, Denfert-Rochereau, Montparnasse-Bienvenüe, Saint-Michel, Châtelet-Les Halles, Strasbourg Saint-Denis, Gare de l'Est, Gare du Nord, Barbès Rochechouart e Porte de Clignancourt
Sulla linea 5 della metropolitana
Bobigny - Pablo Picasso, Chiesa di Pantin, Porte de Pantin, Jaurè e Gare du Nord
Sulla linea 6 della metropolitana
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert Rochereau, La Motte Picquet Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber e Charles-de-Gaulle Étoile
Sulla linea 8 della metropolitana
La Motte Picquet Grenelle, Invalides, Madeleine, Grands Boulevards e Strasbourg Saint-Denis
Sulla linea 9 della metropolitana
Pont de Sèvres, Porte de Saint Cloud, La Muette, Trocadéro, Alma-Marceau, Franklin D-Roosevelt, Saint-Augustin, Havre Caumartin, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil e Mairie de Montreuil
Sulla linea 14 della metropolitana
Saint-Denis-Pleyel, Saint-Ouen, Porte de Clichy, Pont Cardinet, Saint-Lazare, Madeleine, Pyramides, Châtelet, Gare de Lyon, Bercy, Cour St-Emilion, Bibliothèque F.Mitterand e Olympiades
Sulla RER C
Biblioteca F. Mitterrand, Saint-Michel Notre Dame e Invalides.
L'ultima partenza è prevista alle 2:54 da Invalides.
Potenziato il servizio tra Versailles e Parigi per gli spettatori della Maratona
In occasione di questa notte di festa, migliaia di spettatori e accompagnatori sono attesi lungo il percorso dei corridori, soprattutto a Versailles, dove una fan zone, il Club 2024, è aperta tutte le sere, con concerti e intrattenimento.
Tre treni aggiuntivi sulla RER C fino all'1:30
Al fine di servire meglio la città e consentire agli spettatori di viaggiare fino a tarda notte, il traffico RER C sarà rafforzato dalla stazione Versailles-Château (Rive Gauche) con 3 treni aggiuntivi per servire Champ de Mars – Torre Eiffel, Invalides, Saint-Michel Notre Dame e Bibliothèque François Mitterrand da Versailles-Château alle 0:32, 1 ora e 1 ora e 30 minuti.
Una linea di autobus speciale per Parigi da Versailles
Inoltre, una linea di autobus notturni è istituita da Versailles Château – Rive Gauche a La Motte Picquet-Grenelle per gli spettatori.
Gli autobus articolati da 100 posti sono forniti ogni 10 minuti tra mezzanotte e le 3 del mattino.
Autobus notturni rinforzati per la notte della Maratona per tutti
Oltre alle linee della metropolitana e della RER C, aperte tutta la notte, Île-de-France Mobilités sta rafforzando la sua offerta di autobus notturni per facilitare gli spostamenti verso la periferia esterna.
Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, è previsto un autobus notturno ogni 20 minuti rispetto ai 30 minuti in tempi normali.
Park and ride aperti di notte per raggiungere o lasciare Parigi
Al fine di consentire a tutti i residenti dell'Ile-de-France di spostarsi e raggiungere o lasciare Parigi dopo la Maratona, sono state identificate strutture park-and-ride vicino alle stazioni della metropolitana che circoleranno tutta la notte. Gli spettatori e i residenti dell'Ile-de-France possono già consultare e prenotare i posti auto disponibili.
Altri parcheggi sono disponibili anche nella zona.
Per trovare tutte le informazioni sui trasporti durante la Maratona per tutti, consulta la pagina dedicata sul sito della Maratona.
Scopri anche la mappa dei parcheggi a Parigi e nei sobborghi interni, vicino alle metropolitane aperte la notte della Maratona per tutti.
E in occasione della Marathon pour Tous, le linee N01 e N02, che girano intorno a Parigi, offriranno una partenza ogni 3 minuti :
- da Franklin D. Roosevelt a nord
- dall'Assemblea Nazionale a sud
Attenzione : il tratto tra Franklin D. Roosevelt e Invalides non è servito da autobus.
Si noti che
Il percorso di diverse linee di autobus sarà modificato il giorno della maratona per aggirare le restrizioni al traffico. Il capolinea della maggior parte di queste linee cambierà per non attraversare la Senna.
Il nostro consiglio? Controlla il tuo itinerario sull'app ufficiale dei Giochi di Parigi 2024 Trasporto pubblico Parigi 2024 o sull'app Île-de-France Mobilités