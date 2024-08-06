Maratona per tutti a Parigi: trasporti aperti tutta la notte

Potenziato il servizio tra Versailles e Parigi per gli spettatori della Maratona

In occasione di questa notte di festa, migliaia di spettatori e accompagnatori sono attesi lungo il percorso dei corridori, soprattutto a Versailles, dove una fan zone, il Club 2024, è aperta tutte le sere, con concerti e intrattenimento.

Tre treni aggiuntivi sulla RER C fino all'1:30

Al fine di servire meglio la città e consentire agli spettatori di viaggiare fino a tarda notte, il traffico RER C sarà rafforzato dalla stazione Versailles-Château (Rive Gauche) con 3 treni aggiuntivi per servire Champ de Mars – Torre Eiffel, Invalides, Saint-Michel Notre Dame e Bibliothèque François Mitterrand da Versailles-Château alle 0:32, 1 ora e 1 ora e 30 minuti.

Una linea di autobus speciale per Parigi da Versailles

Inoltre, una linea di autobus notturni è istituita da Versailles Château – Rive Gauche a La Motte Picquet-Grenelle per gli spettatori.

Gli autobus articolati da 100 posti sono forniti ogni 10 minuti tra mezzanotte e le 3 del mattino.