Fascicolo
Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
Con l'app multilingue "Transport Public Paris 2024", è sufficiente spostarsi in tutte le sedi di Parigi 2024:
- Calcola ora il tuo itinerario per raggiungere i siti di Parigi 2024
- Ricevi informazioni personalizzate sul traffico sui tuoi siti preferiti
- Acquista i tuoi biglietti di trasporto in dematerializzazione (da giugno)
- Il D-Day, controlla il tuo viaggio con il pianificatore di percorso in tempo reale
Ottimizza i tuoi viaggi, scegli il "Viaggio Parigi 2024"
Il pianificatore di percorso nella tua app Transport Public Paris 2024 viene aggiornato in tempo reale con viaggi personalizzati.
Per garantire una buona distribuzione dei viaggiatori e limitare i tempi di attesa: scegli il "Viaggio Parigi 2024" in rosa, nel calcolatore di percorso della tua app.
Personalizza la tua app e semplifica i tuoi viaggi
Aggiungi ai segnalibri i tuoi siti preferiti di Parigi 2024, attiva le notifiche e ricevi informazioni sul traffico in tempo reale per ottimizzare i tuoi viaggi.
Acquista il tuo biglietto di trasporto sull'app
Per i Giochi di Parigi 2024, acquista il tuo pass "Parigi 2024", il pass giornaliero che ti consente di viaggiare senza limiti, direttamente sull'app.
App di trasporto pubblico Parigi 2024: conto alla rovescia
I Giochi di Parigi 2024 sono dietro l'angolo, inizia il conto alla rovescia con noi e sfrutta al massimo la tua app per semplificarti la vita:
- A partire da oggi: aggiungi i siti di Parigi 2024 come preferiti, ricevi informazioni sul traffico in tempo reale, anticipa i tuoi viaggi per il D-Day, consulta le mappe di accesso ai siti di Parigi 2024 e acquista il tuo pass Parigi 2024.
- Dal 26 luglio: si parte per la festa: ogni giorno, ricordati di controllare il tuo percorso grazie al pianificatore di percorso aggiornato in tempo reale