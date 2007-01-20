Fascicolo

Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Il pass "Parigi 2024"

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 stanno arrivando. E per rendere la vita più facile agli spettatori, Île-de-France Mobilités sta lanciando un pass specifico, il pacchetto "Parigi 2024".

Quali sono i vantaggi? Quanto costa? Tutto quello che c'è da sapere in questa pagina.

Un comodo pass per muoversi a piacimento

Utilizzabile solo dal 20 luglio all'8 settembre 2024, il pass "Parigi 2024" è un accesso illimitato:

  • a Parigi e nella sua regione,
  • tutte le sedi di gara situate a Parigi e nella sua regione,
  • nei due aeroporti dell'Ile-de-France (Orly e Roissy Charles-de-Gaulle).

Attenzione

  • Non è possibile viaggiare con RER e treno al di fuori di Parigi intramuros con i biglietti T+.
  • Il tuo Paris 2024 Pass è personale, 1 pass = 1 persona!

Quanto costa il pass "Parigi 2024"?

  • 16 euro/giorno : per viaggi illimitati
  • Decrescente : più giorni di pacchetto acquisti, più economico paghi al giorno.

Dove acquistare il pass "Parigi 2024"?

*Per assicurarti di ricevere il tuo pass Parigi 2024 in tempo, ordinalo prima della fine di giugno per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed entro la fine di luglio per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Professionisti: ottieni pass per i tuoi team e clienti

Vuoi che le tue squadre e i tuoi clienti si godano i Giochi di Parigi 2024? Con il nostro servizio dedicato, ottieni i tuoi pass "Parigi 2024" in batch e online.

Acquista in lotti

Perché un pass specifico per i Giochi di Parigi 2024?

Un pass unico, viaggi illimitati e nessuna attesa al resort: il pass "Parigi 2024" è una soluzione pensata per semplificare la vita degli spettatori a prezzi vantaggiosi.

Perché un pass specifico?

Hai già un abbonamento? Per te non cambia nulla!

Come 5 milioni di residenti dell'Ile-de-France, hai un abbonamento Navigo Annuale, Navigo Mensile, Navigo Senior, Ametista o Imagine R?

Quindi per te non cambia nulla durante i Giochi di Parigi 2024!

Non devi fare nulla, continua a circolare con il tuo solito abbonamento, dove vuoi, quando vuoi.