Pass "Parigi 2024": un comodo pacchetto per viaggiare durante i Giochi di Parigi 2024
Perché un pacchetto specifico per i Giochi di Parigi 2024?
Con un flusso di spettatori fino a 500.000 persone al giorno per una giornata di gare olimpiche, ospitare i Giochi di Parigi 2024 ha richiesto un'offerta comoda e semplificata per:
- Facilitare gli spostamenti e semplificare l'esperienza di viaggio per i turisti, non abituati ai numerosi biglietti di trasporto della rete Ile-de-France e alle varie zone tariffarie regionali.
- Snellire il traffico e limitare le code offrendo una soluzione pratica e dematerializzata da acquistare a monte, per ridurre il passaggio alle biglietterie automatiche e i tempi di attesa in stazione, che congestionano il traffico.
Il pass "Parigi 2024", come funziona?
Facile da usare, economico e completo, il pass "Parigi 2024"* è un pacchetto a 16 euro / giorno che ti consente di viaggiare senza limiti, ovunque nell'Île-de-France.
Il suo piccolo extra? Più giorni prendi, più basso è il prezzo giornaliero.
Attenzione
Il tuo Paris 2024 Pass è personale, 1 pass = 1 persona!
Prezzo 1 giorno: 16 euro, 2 giorni: 30 euro, 3 giorni: 42 euro, 4 giorni: 52 euro, 7 giorni: 70 euro, 14 giorni: 140 euro.
Il pass "Parigi 2024", quali sono i vantaggi?
- Completo: il pass "Parigi 2024" dà accesso a tutte le sedi di gara olimpiche e paralimpiche dell'Île-de-France, nonché ai due aeroporti (Orly e Roissy Charles-de-Gaulle).
- Dematerializzato: il pass sarà disponibile su diversi canali: l'app Île-de-France Mobilités, l'app dedicata al trasporto durante i Giochi di Parigi 2024 (disponibile nella primavera 2024) o da prenotare in anticipo sul sito web di Île-de-France Mobilités (ordine e consegna a domicilio, il pacchetto verrà caricato su un pass fisico Navigo Easy).
- Comodo: puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto in anticipo, saltare le code e risparmiare tempo.
*Il pass Parigi 2024 non utilizzato, caricato su un Navigo Easy o dematerializzato, non è modificabile, scambiabile o rimborsabile.
**A biglietto di confronto, il biglietto di trasporto giornaliero a Londra nel 2023 è stato di 23 euro / giorno