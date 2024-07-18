5 consigli per facilitare gli spostamenti durante i Giochi di Parigi 2024 con l'app Transport Public Paris 2024

Stai pianificando in anticipo e hai già calcolato tutti i percorsi prima di venire? O conosci Parigi come il palmo della tua mano e non hai pianificato di aprire il tuo pianificatore di percorso durante i Giochi di Parigi 2024?

Il nostro consiglio?

Il D-Day, controlla sempre il tuo percorso sull'app Transport Public Paris 2024, prima di prendere i mezzi pubblici.

Perché controllare i miei itinerari sull'app prima di partire?

A seconda del traffico e dei diversi eventi, il percorso migliore potrebbe non essere quello a cui avresti pensato.

Per evitare spiacevoli sorprese, affidati al "Viaggio Parigi 2024" evidenziato in rosa nella tua app.