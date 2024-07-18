5 consigli per facilitare gli spostamenti durante i Giochi di Parigi 2024 con l'app Transport Public Paris 2024
Un totale di 25 sedi di gara, più di 1.000 sessioni sportive ed eventi culturali e festivi a cui partecipare in tutta la Regione: vivere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 significa anche passeggiare per l'Île-de-France per godersi la festa.
E per rendere il tuo viaggio una semplice formalità, Île-de-France Mobilités ha sviluppato Transport Public Paris 2024, un'app all-in-one (disponibile su Google Play e Apple Store) per facilitare i tuoi viaggi.
Sui tuoi segni, pronto, scarica! Spieghiamo, in cinque consigli pratici, come utilizzare l'app per semplificarti la vita.
Consiglio n°1: compila il tuo profilo di viaggiatore per adattare i tuoi itinerari
Nella ricerca del percorso, annota il luogo di partenza e la destinazione. Una volta avviata la ricerca, fai clic sull'icona in alto a destra e compila il tuo profilo viaggiatore.
Velocità di camminata, camminatore con difficoltà, viaggiatore in sedia a rotelle, velocità della bicicletta, tipi di trasporto che vuoi prendere ... L'app adatta il tuo viaggio alle tue esigenze!
Suggerimento 2: acquista il Paris Pass 2024 dalla tua app
Forse ne hai già sentito parlare, il Paris 2024 Pass è il biglietto di trasporto progettato per gli spettatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Permette viaggi illimitati e dà accesso a tutta l'Île-de-France, nonché ai due aeroporti dell'Ile-de-France, Roissy e Orly.
Il nostro consiglio? Se vuoi acquistarlo, fallo dematerializzato sull'applicazione ed evita un'attesa in stazione.
Attenzione
Il Paris Pass 2024 è valido dalla mezzanotte del giorno della convalida del primo viaggio fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno.
Come acquistare il pass?
Hai due opzioni. Dalla schermata iniziale, fai clic sulla sezione "Acquista" nella parte inferiore dello schermo:
- Fai clic su "Sul mio telefono" o "Sul mio iPhone", controllail tuo biglietto di trasporto e convalida direttamente con il tuo telefono
- Attenzione : per convalidare con il tuo telefono, è necessario avere un modello Android con la versione minima di Android 8 e, per gli utenti iPhone, almeno un iPhone XS, XR o iPhone SE 2 con iOS 17.5 o versioni successive.
- Clicca su "Sul mio Navigo Pass", acquista il tuo pass Parigi 2024 e caricalo su un Navigo Easy Pass (disponibile per l'acquisto per corrispondenza o in stazione e stazione) dal tuo telefono
Attenzione
Se hai caricato diversi biglietti di trasporto sul tuo telefono o sul tuo pass Navigo Easy oltre al Paris Pass 2024: dal 20 luglio, il Paris 2024 pass sarà convalidato in via prioritaria rispetto agli altri biglietti di trasporto sul tuo telefono o sul tuo pass Navigo Easy.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili per l'acquisto sull'app Transport Public Paris 2024:
- il biglietto T+ (attenzione, ibiglietti T+ non funzionano fuori Parigi. Favorisci il Paris Pass 2024 per raggiungere un sito di gara fuori Parigi)
- il biglietto OrlyBus
- il biglietto RoissyBus
Hai qualche dubbio su quale biglietto scegliere? Calcola il tuo percorso nell'app, ti dirà il biglietto di trasporto preferito per il tuo viaggio.
Consiglio n°3: Segui i "Viaggi Parigi 2024"
Stai pianificando in anticipo e hai già calcolato tutti i percorsi prima di venire? O conosci Parigi come il palmo della tua mano e non hai pianificato di aprire il tuo pianificatore di percorso durante i Giochi di Parigi 2024?
Il nostro consiglio?
Il D-Day, controlla sempre il tuo percorso sull'app Transport Public Paris 2024, prima di prendere i mezzi pubblici.
Perché controllare i miei itinerari sull'app prima di partire?
A seconda del traffico e dei diversi eventi, il percorso migliore potrebbe non essere quello a cui avresti pensato.
Per evitare spiacevoli sorprese, affidati al "Viaggio Parigi 2024" evidenziato in rosa nella tua app.
Suggerimento 4: aggiungi ai segnalibri i tuoi luoghi di competizione e celebrazione
Stai programmando di assistere a una competizione all'Arena Bercy? A Les Invalides o a Le Golf National? Aggiungi ai segnalibri i siti di competizione e celebrazione a cui vai e ricevi informazioni personalizzate sul traffico sull'app Transport Public Paris 2024.
Come faccio a aggiungere ai segnalibri i luoghi di competizione e celebrazione sulla mia app Transport Public Paris 2024?
Dalla schermata iniziale dell'app:
- Clicca sulla sezione "I miei siti Parigi 2024"
- Scorri verso il basso l'elenco e tocca l'icona a forma di stella a destra del nome del sito, per aggiungere ai segnalibri quello che desideri.
Suggerimento 5: dai un'occhiata alle mappe di accesso dei tuoi siti preferiti
Un ultimo buon affare?
Cliccando su un sito di gara nella sezione "I miei siti Parigi 2024", hai accesso a una mappa di accesso scaricabile del sito e ulteriori informazioni sulla sede e sugli eventi che vi si svolgono.
Pratico, soprattutto quando ci sono diverse sale d'ingresso, più porte di uscita o spazi di competizione e celebrazione all'interno dello stesso luogo.