Fascicolo

Sulla strada per le competizioni

Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024

Parigi 2024: scoperte e passeggiate sulla strada per le sedi di gara

E se, sulla strada per le sedi di gara, equipaggiati con i tuoi pass Parigi 2024 che ti danno accesso illimitato a tutta l'Île-de-France, cogli l'occasione per fare un picnic in un bel parco nelle vicinanze, visitare una città storica o un castello, una stazione più lontana?

Scopri tutte le nostre idee per sfruttare al meglio la regione di Parigi, durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

  • 75 - Parigi : Stade Roland Garros, Stade Tour Eiffel, Arena Paris Sud, Grand Palais, Arena Bercy
  • 77 - Seine et Marne : Stade Nautique de Vaires-sur-Marne
  • 78 - Yvelines : Palazzo di Versailles, Colline d'Élancourt, Le Golf National, BMX Stadium, Velodromo Nazionale
  • 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Stade Roland Garros, Stade Yves-du-Manoir
  • 93 - Seine-Saint-Denis : Arena Paris Nord, Centre Aquatique, La Courneuve, Parc Georges Valbon, Site d'escalade du Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois
Foto ©Olrat
Tutto per preparare il tuo viaggio durante i Giochi di Parigi 2024

Vuoi + ispirazione per esplorare l'Île-de-France durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?

Scegli le migliori idee per passeggiate e scoperte alla portata di Passe Paris 2024 sui seguenti siti e app:

  • VisitParisRegion, il sito ufficiale per scoprire la regione Paris Île-de-France
  • #cpasloinentrain, il sito web di SNCF Transilien (e l'app e Instagram) per le scoperte nella regione di Parigi a pochi passi di treno
  • Ingrandisci la tua Parigi, perché la regione parigina non si limita a Parigi - un media interamente dedicato all'esplorazione della regione della capitale francese
  • Helloways, per gli amanti delle escursioni raggiungibili con i mezzi pubblici
Foto ©CD92/Julia Brechler
Al sito di Parigi: Stade Roland Garros
Crediti fotografici: ©BOBY / ©Olrat / ©CD92 / Julia Brechler