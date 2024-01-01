Sulla strada per le competizioni

Parigi 2024: scoperte e passeggiate sulla strada per le sedi di gara
E se, sulla strada per le sedi di gara, equipaggiati con i tuoi pass Parigi 2024 che ti danno accesso illimitato a tutta l'Île-de-France, cogli l'occasione per fare un picnic in un bel parco nelle vicinanze, visitare una città storica o un castello, una stazione più lontana?
Scopri tutte le nostre idee per sfruttare al meglio la regione di Parigi, durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
- 75 - Parigi : Stade Roland Garros, Stade Tour Eiffel, Arena Paris Sud, Grand Palais, Arena Bercy
- 77 - Seine et Marne : Stade Nautique de Vaires-sur-Marne
- 78 - Yvelines : Palazzo di Versailles, Colline d'Élancourt, Le Golf National, BMX Stadium, Velodromo Nazionale
- 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Stade Roland Garros, Stade Yves-du-Manoir
- 93 - Seine-Saint-Denis : Arena Paris Nord, Centre Aquatique, La Courneuve, Parc Georges Valbon, Site d'escalade du Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois