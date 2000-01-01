Fascicolo
Sulla strada per le competizioni
Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024
Picnic reale
Che ne dici di organizzare un picnic da re nel parco della Reggia di Versailles?
Arrivando a Versailles, fai un passaggio dal superbo mercato di Notre-Dame (è stato persino votato "Il più bel mercato dell'Île-de-France"!). Punteggiato da padiglioni eretti su richiesta del re Luigi XIII, questo mercato, che non ha smesso di accogliere la gente di Versailles dal XVII secolo, è pieno di prodotti freschi e regionali.
Dopo aver fatto shopping, dirigiti verso la Porta della Regina, entra nel parco e goditi i tuoi deliziosi cibi su uno dei prati del Trianon.
Treno linea L, fermata Versailles Rive Droite, 6 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Scopri Versailles, oltre il suo castello
Versailles non è solo il suo castello. Esplora le strade e scopri i monumenti della città reale immaginata dal re Luigi XIV, non crederai ai tuoi occhi!
Architettura classica, quartieri storici, belle dimore, splendida cattedrale: si parte per un circuito di 8 km di meraviglia.
RER C, fermata Versailles Château Rive Gauche, partenza dalla stazione
Sulla strada per il Velodromo Nazionale di Saint-Quentin-en-Yvelines
Picnic artistico sulle rive della Bièvre
In passato, il fiume Bièvre scorreva attraverso Parigi. Oggi nascosto sotto le strade della capitale, lo trovate, alla fonte, in un parco di 60 ettari punteggiato da opere d'arte contemporanea.
Il sito ideale per un picnic al fresco, tra giochi d'acqua e sculture stimolanti.
RER C, linee N e U, fermata Saint-Quentin-en-Yvelines, 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Sulla strada per lo stadio BMX
La spiaggia (o quasi) dell'Île-de-France
Un po' di aria di vacanza al mare vicino alle gare di BMX? Prolunga la giornata sull'isola del tempo libero di Saint-Quentin-en-Yvelines!
600 ettari di verde, uno specchio d'acqua di 120 ettari per nuotare, andare in barca, andare in canoa o sguazzare. Biciclette a noleggio, un corso di orienteering, minigolf e parchi giochi per bambini... Tutto per una giornata intensa!
Ciliegina sulla torta: il tempo dei Giochi di Parigi 2024, parte dell'Île de Loisirs ospita una fan zone, aperta dal 27 luglio all'11 agosto.
RER C, linee N e U, fermata Saint-Quentin-en-Yvelines, 17 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Sulla strada per Le Golf National
Sulle orme di Colbert al castello di Sceaux
Sulla strada per il Golf National, fai una sosta qualche fermata prima sulla linea B per goderti gli splendori del castello di Sceaux, ex tenuta di Colbert, emblematico ministro delle finanze del re Luigi XIV.
Passeggia nel suo imponente parco in stile francese, progettato da Le Nôtre, l'architetto paesaggista preferito di Luigi XIV. Fai un giro in barca sul suo grande canale e portalo fresco vicino alle sue fontane. Ammira l'orangerie progettata da Jules Hardouin-Mansart (primo architetto di Luigi XIV) e le scuderie di Colbert.
RER B, fermata Parc de Sceaux, 15 minuti a piedi dalla stazione
Crediti fotografici: ©Luxigon / ©Laure Denis / © Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines e D. Huchon / ©Christian Lauté / Photothèque SQY / ©CD92 - Julia Brechler