Sulla strada per le competizioni

Che ne dici di organizzare un picnic da re nel parco della Reggia di Versailles?

Arrivando a Versailles, fai un passaggio dal superbo mercato di Notre-Dame (è stato persino votato "Il più bel mercato dell'Île-de-France"!). Punteggiato da padiglioni eretti su richiesta del re Luigi XIII, questo mercato, che non ha smesso di accogliere la gente di Versailles dal XVII secolo, è pieno di prodotti freschi e regionali.

Dopo aver fatto shopping, dirigiti verso la Porta della Regina, entra nel parco e goditi i tuoi deliziosi cibi su uno dei prati del Trianon.

Treno linea L, fermata Versailles Rive Droite, 6 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria