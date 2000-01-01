Sulla strada per le competizioni

Fascicolo

Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024

Sulla strada per Parigi La Défense Arena

Natura acquatica ai piedi delle torri di La Défense

Sulla strada per l'Arena La Défense di Parigi, spingi una stazione oltre: ti aspetta un parco progettato come un vero scenario da cartolina.

Un'immersione in una natura acquatica, con molti pontili, vicino alle torri di La Défense.

Tavoli da picnic, linee zip per i più piccoli e attrezzature per l'allenamento di strada: tutto il necessario per prendere una boccata d'aria fresca prima di vibrare alla Défense Arena.

RER A, fermata Nanterre Ville, 20 minuti a piedi dalla stazione

Parco Chemin de l'Île
Sulla strada per lo stadio Yves-du-Manoir

Passeggiata rivitalizzante lungo la Senna

Dopo aver vibrato allo Stade Yves du Manoir, prolunga l'avventura olimpica al Parc départemental Pierre Lagravère !

Concediti una passeggiata rivitalizzante lungo la Senna, a piedi o in bicicletta, sulla vecchia alzaia da cui un tempo venivano trainate chiatte e altre barche, verso ovest e la città di Rueil-Malmaison, seguendo i 10 chilometri boscosi della Promenade Bleue.

Treno linea J, fermata Le Stade, 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria

Parco Pierre Lagravère
Ai siti di Seine-Saint-Denis: Arena Paris Nord, Centro acquatico, Sito di arrampicata di Le Bourget, Stade de France
