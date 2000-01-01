Sulla strada per le competizioni

Fascicolo
Natura acquatica ai piedi delle torri di La Défense
Sulla strada per l'Arena La Défense di Parigi, spingi una stazione oltre: ti aspetta un parco progettato come un vero scenario da cartolina.
Un'immersione in una natura acquatica, con molti pontili, vicino alle torri di La Défense.
Tavoli da picnic, linee zip per i più piccoli e attrezzature per l'allenamento di strada: tutto il necessario per prendere una boccata d'aria fresca prima di vibrare alla Défense Arena.
RER A, fermata Nanterre Ville, 20 minuti a piedi dalla stazione
Sulla strada per lo stadio Yves-du-Manoir
Passeggiata rivitalizzante lungo la Senna
Dopo aver vibrato allo Stade Yves du Manoir, prolunga l'avventura olimpica al Parc départemental Pierre Lagravère !
Concediti una passeggiata rivitalizzante lungo la Senna, a piedi o in bicicletta, sulla vecchia alzaia da cui un tempo venivano trainate chiatte e altre barche, verso ovest e la città di Rueil-Malmaison, seguendo i 10 chilometri boscosi della Promenade Bleue.
Treno linea J, fermata Le Stade, 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria