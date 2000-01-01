Fascicolo
Sulla strada per le competizioni
Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024
Serre e romanticismo botanico
Situato nel cuore del Bois de Boulogne, a pochi minuti a piedi dallo stadio Roland Garros, il Jardin des Serres d'Auteuil è un vero paradiso per gli amanti della botanica e dell'orticoltura, con i suoi alberi notevoli e le collezioni di piante rare.
Si possono ammirare 6.000 piante e serre tipiche del XIX secolo, scoprire un grande prato centrale decorato con decorazioni floreali, edifici con architettura simmetrica in stile classico, un giardino paesaggistico all'inglese, un giardino di ispirazione giapponese e un piccolo giardino con specie mediterranee.
Metro 10, fermata Porte d'Auteuil, 15 minuti a piedi dalla stazione
Gita in barca nella Belle Époque
Conoscete il Lago Inferiore del Bois de Boulogne (che i parigini in realtà chiamano "il grande lago")? Se non ci sei mai stato, intraprendi subito un giro (in barca!) che ti ricorderà la Parigi della Belle Époque.
Perché con la sua cascata artificiale, il suo "chalet ristorante" su un'isola (traversata in chiatta accessibile gratuitamente con un pass Navigo, immagina R o Paris 2024 pass), le sue barche in affitto per una romantica passeggiata sull'acqua del lago, i suoi maestosi cigni e, in lontananza, la Torre Eiffel che si rivela alla curva di un albero, niente è più esotico, in questa Parigi così densa, come questo lago inferiore.
E se sei un buon camminatore, puoi anche percorrerlo, piuttosto che girarci intorno, per raggiungere direttamente lo stadio Roland Garros attraverso il Bois de Boulogne!
Metro 2 e tram T3b, fermata Porte Dauphine, 20 minuti a piedi dalla stazione
Sulla strada per lo stadio della Torre Eiffel
Una ventata di arte contemporanea a due passi dalla Torre Eiffel
Situato nel cuore di Parigi, di fronte alla Senna e ai giardini del Trocadero, l'edificio monumentale del Palais de Tokyo offre ai passanti un'architettura imponente, vestigia dell'Esposizione Internazionale del 1937.
Diventato il più grande centro d'arte contemporanea in Europa nel 2012, il Palais de Tokyo ospita due musei: il Musée d'art moderne de la Ville de Paris, nell'ala est, e un centro d'arte che ospita il lavoro audace di artisti contemporanei emergenti, nell'ala ovest.
Un luogo vibrante e sorprendente per un'esperienza artistica fuori dai sentieri battuti.
Come arrivare?
Metro 9 e Bus 42: fermata Alma-Marceau
Bus 72: fermata Musée d'art moderne-Palais de Tokyo
RER C: fermata Pont d'Alma
Meno di 10 minuti a piedi dal resort
Sulla strada per il Grand Palais
Contempla il calderone paralimpico nel Giardino delle Tuileries
Di fronte alla magnifica Piramide del Louvre e a Place de la Concorde, immersa nel cuore dei Giardini delle Tuileries, creati nel XVI secolo per la regina Caterina de' Medici, fai una sosta storica per ammirare il design del calderone dei Giochi di Parigi 2024.
Dal 29 agosto al 7 settembre, il calderone volerà ogni sera tra il tramonto e la notte buia per incendiare il cielo di Parigi. Ricordati di prenotare i tuoi biglietti prima di andarci!
Metro 1 e 7: fermata Palais royal - Musée du Louvre, Bus 83 e RER C: fermata Musée d'Orsay, meno di 10 minuti a piedi dalla stazione
Sulla strada per l'Arena Paris Sud
Una boccata d'aria fresca nel cuore di Parigi
Costruito sull'ex sito di una fabbrica Citroën, questo parco moderno e rinfrescante è pieno di attività e giardini con varie influenze, da scoprire con la famiglia o gli amici, con una vista mozzafiato sulle rive della Senna.
La campagna a Parigi
Un'oasi verde nel cuore dell'estate parigina, prenditi il tempo per passeggiare attraverso le sue diverse atmosfere, ammirare le sue grandi serre di vetro o volare a bordo del suo dirigibile Generali per una vista unica della capitale!
Metro 8 e tram T3a: fermata Balard, autobus 30 e 88: fermata Parc André Citroën, a meno di 5 minuti a piedi dalla stazione
Sulla strada per l'Arena Bercy
"À nous les stades": l'epopea delle donne nella storia dello sport francese
In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, immergiti nell'affascinante e movimentata storia dello sport femminile alla Bibliothèque Nationale François Mitterrand.
Dalla fine del diciannovesimo secolo ai giorni nostri, scopri come le donne hanno conquistato il loro posto nel campo dello sport francese, ispirando, con loro, intere generazioni.
La mostra è gratuita e aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 13 ottobre 2024!
Metro 14 e RER C: fermata Bibliothèque François Mitterrand, 8 minuti a piedi dalla stazione