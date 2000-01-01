Sulla strada per le competizioni

Situato nel cuore del Bois de Boulogne, a pochi minuti a piedi dallo stadio Roland Garros, il Jardin des Serres d'Auteuil è un vero paradiso per gli amanti della botanica e dell'orticoltura, con i suoi alberi notevoli e le collezioni di piante rare.

Si possono ammirare 6.000 piante e serre tipiche del XIX secolo, scoprire un grande prato centrale decorato con decorazioni floreali, edifici con architettura simmetrica in stile classico, un giardino paesaggistico all'inglese, un giardino di ispirazione giapponese e un piccolo giardino con specie mediterranee.

Metro 10, fermata Porte d'Auteuil, 15 minuti a piedi dalla stazione