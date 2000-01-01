Fascicolo
Sulla strada per le competizioni
Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024
Un vero paradiso di fauna e flora
Sulla RER B, fermati in una stazione prima dell'Arena Paris Nord, a Villepinte, e goditi un'oasi naturale di 200 ettari nel Parco Dipartimentale Sausset.
Scoprirai uno stagno, una foresta, prati e boschetti e persino un vigneto didattico. Un parco anche ricco di fauna e flora sorprendenti, con specie rare nell'Île-de-France.
Godetevi le attività gratuite per tutti: passeggiate, parchi giochi, attività naturalistiche, corsi sportivi...
RER B, fermata Parc des Expositions, 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Sulla strada per il sito di arrampicata di Le Bourget
Testa tra le stelle
Sogni il cielo e le stelle? Vai veloce al Museo del Cielo e dello Spazio, a Le Bourget.
Sali a bordo del mitico Concorde o di un Boeing 747, ammira i razzi Ariane, l'Airbus A380, l'elicottero Super Frelon, i bombardieri d'acqua e molte altre meraviglie aeronautiche.
È anche possibile visitare una vecchia torre di controllo.
RER B, fermata Le Bourget, poi autobus 152, fermata Musée de l'Air et de l'Espace, 4 minuti a piedi dalla stazione
Sulla strada per il Centro Acquatico
L'ultimo luogo di riposo dei sovrani francesi
Sulla strada per il centro acquatico, spingere una stazione più avanti sulla RER D. Eccoti nel centro della città di Saint-Denis, occhi lucidi di fronte alla sua sontuosa Basilica.
Costruita nei secoli XII e XIII, la Basilica Cattedrale di Saint-Denis ospita la sepoltura di 43 re, 32 regine e una dozzina di servitori della monarchia francese. In totale, il monumento offre di scoprire 70 sdraiati e tombe, ma anche magnifiche vetrate e un'imponente architettura gotica.
RER D, fermata Saint-Denis, 17 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Sulla strada per lo Stade de France
Passeggiata di street art sul Canal Saint-Denis
Un po' di freschezza prima o dopo gli eventi? Passeggia lungo il Canal Saint-Denis, ai piedi dello Stade de France, scoprirai una vasta gamma di opere di artisti di strada – con il tema di questa estate 2024 ... Lo sport, ovviamente!
RER D, fermata Saint-Denis, 20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria