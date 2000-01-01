Sulla strada per le competizioni

Sulla strada per il centro acquatico, spingere una stazione più avanti sulla RER D. Eccoti nel centro della città di Saint-Denis, occhi lucidi di fronte alla sua sontuosa Basilica.

Costruita nei secoli XII e XIII, la Basilica Cattedrale di Saint-Denis ospita la sepoltura di 43 re, 32 regine e una dozzina di servitori della monarchia francese. In totale, il monumento offre di scoprire 70 sdraiati e tombe, ma anche magnifiche vetrate e un'imponente architettura gotica.

RER D, fermata Saint-Denis, 17 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria