Sulla strada per le competizioni

Esplora l'Île-de-France con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024

Sulla strada per lo stadio nautico di Vaires-sur-Marne

Una sosta da Willy Wonka

Sulla RER A, scendere 2 fermate prima di Bussy-Saint-Georges, a Noisiel. A 15 minuti a piedi dal resort, scoprirete il super parco di Noisiel, delimitato dalle acque turchesi della Marna.

Ma, soprattutto, si può ammirare la vecchia fabbrica di cioccolato magica e decorata che ha reso Noisiel, nel XIX secolo, la capitale francese del cioccolato.

Se questi magici edifici, che tanto piacerebbero a Willy Wonka, non sono più visitabili per il momento, sono ben visibili dal parco.

RER A, fermata Noisiel, 15 minuti a piedi dalla stazione

Ex fabbrica di cioccolato di Noisiel
Champs-sur-Marne: castello delle fiabe

Due fermate prima di dirigersi verso Vaires-sur-Marne, sulla RER A, scendere a Noisiel per ammirare il castello di Champs-sur-Marne.

Se la visita di questo vero castello da favola, gioiello dell'architettura classica, è a pagamento (ma è emozionante), il suo enorme parco romantico ti offre gratuitamente la sua freschezza e la varietà dei suoi paesaggi.

RER A, fermata Noisiel, 20 minuti a piedi dalla stazione

Castello e parco di Champs-sur-Marne
