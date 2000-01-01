Sulla strada per le competizioni

Fascicolo
Una sosta da Willy Wonka
Sulla RER A, scendere 2 fermate prima di Bussy-Saint-Georges, a Noisiel. A 15 minuti a piedi dal resort, scoprirete il super parco di Noisiel, delimitato dalle acque turchesi della Marna.
Ma, soprattutto, si può ammirare la vecchia fabbrica di cioccolato magica e decorata che ha reso Noisiel, nel XIX secolo, la capitale francese del cioccolato.
Se questi magici edifici, che tanto piacerebbero a Willy Wonka, non sono più visitabili per il momento, sono ben visibili dal parco.
RER A, fermata Noisiel, 15 minuti a piedi dalla stazione
Champs-sur-Marne: castello delle fiabe
Due fermate prima di dirigersi verso Vaires-sur-Marne, sulla RER A, scendere a Noisiel per ammirare il castello di Champs-sur-Marne.
Se la visita di questo vero castello da favola, gioiello dell'architettura classica, è a pagamento (ma è emozionante), il suo enorme parco romantico ti offre gratuitamente la sua freschezza e la varietà dei suoi paesaggi.
RER A, fermata Noisiel, 20 minuti a piedi dalla stazione