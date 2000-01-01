Sulla strada per le competizioni

Due fermate prima di dirigersi verso Vaires-sur-Marne, sulla RER A, scendere a Noisiel per ammirare il castello di Champs-sur-Marne.

Se la visita di questo vero castello da favola, gioiello dell'architettura classica, è a pagamento (ma è emozionante), il suo enorme parco romantico ti offre gratuitamente la sua freschezza e la varietà dei suoi paesaggi.

RER A, fermata Noisiel, 20 minuti a piedi dalla stazione