Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, quale organizzazione nel trasporto pubblico nella regione di Parigi?
Il 28 agosto 2024, 50.000 persone sono attese per celebrare l'apertura dei Giochi Paralimpici e vedere le 168 delegazioni di atleti paralimpici provenienti da tutto il mondo sfilare dal fondo degli Champs-Élysées a Place de la Concorde per prendere parte a questo evento storico.
Lo sapevate? Sul posto, 15.000 posti saranno disponibili per l'accesso gratuito, in fondo agli Champs-Élysées, per assistere alla parata. Gli altri 35.000 spettatori, muniti di biglietto, si troveranno sugli spalti dello stadio di Place de la Concorde.
Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024: come arrivarci con i mezzi pubblici?
Per gli spettatori sprovvisti di biglietto, consigliamo di accedere:
- alla zona Élysée attraverso le stazioni Miromesnil (linee 9 e 13). Evita la stazione della Madeleine
- alla zona della Senna via Alma Marceau (linea 9), Assemblée nationale (linea 12) e Invalides (RER C, linee 8 e 13).
Per gli spettatori con biglietti, si consiglia di accedere:
- Concorde zone 1, 1 bis e 4 via Madeleine (linee 8, 12 e 14);
- alle zone Concorde 2, 2 bis e 3 via Invalides (linee 8 e 13), Assemblée nationale (linea 12), Musée d'Orsay (RER C).
Aree drop-off per persone su sedia a rotelle
Tre zone saranno dedicate al servizio navetta accessibile di Île-de-France Mobilités e ai taxi per gli spettatori con disabilità.
Nota : su richiesta, le sedie a rotelle saranno disponibili per le persone con mobilità ridotta. I volontari saranno in grado di accompagnarli al loro posto.
Stazioni chiuse
Per rispettare il perimetro di sicurezza intorno ai luoghi della parata e della cerimonia, il traffico sarà modificato e alcune stazioni e ingressi della metropolitana, chiusi al pubblico:
- Le stazioni Champs-Élysées/Clemenceau, Concorde e Tuileries saranno chiuse
- Stazione Franklin Roosevelt : chiusura dell'accesso alla linea 9 (la stazione non sarà servita) e di tutti gli ingressi della metropolitana sulla rotonda degli Champs-Élysées
- Stazione Franklin Roosevelt : l'accesso alla linea 1 e gli ingressi della metropolitana sud e nord sugli Champs-Élysées, rimarranno aperti in rue de Marignan
- Stazione Musée d'Orsay : la stazione rimane aperta, ma le bocche della RER sulla piattaforma Anatole France saranno chiuse
- Stazione Palais Royal-Musée du Louvre : la stazione viene mantenuta aperta con chiusura delle bocchette situate all'interno del perimetro di protezione.
La sera della cerimonia, scegli il percorso migliore
Nel D-Day, fidati dell'applicazione ufficiale dei trasporti durante i Giochi di Parigi 2024: Transport Public Paris 2024. I percorsi proposti sono calcolati in tempo reale in base al traffico.
Cerimonia di apertura: navette accessibili per trasportare spettatori con disabilità
Per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il servizio navetta accessibile di Île-de-France Mobilités, normalmente aperto agli spettatori con disabilità (e al loro accompagnatore) con un biglietto, apre eccezionalmente le sue prenotazioni agli spettatori in sedia a rotelle senza biglietto che desiderano assistere all'evento in accesso gratuito.
Attenzione
Le prenotazioni sono aperte fino a martedì 27 agosto 2024 alle 23:59.
Come funziona il servizio navetta accessibile?
- Una flotta di minibus accessibili
- Un servizio disponibile su prenotazione su una piattaforma dedicata per gli spettatori con disabilità (4 €) e il loro accompagnatore (4 €)
- Viaggi dalle principali stazioni ferroviarie parigine alle sedi di gara