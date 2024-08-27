Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, quale organizzazione nel trasporto pubblico nella regione di Parigi?

Stazioni chiuse

Per rispettare il perimetro di sicurezza intorno ai luoghi della parata e della cerimonia, il traffico sarà modificato e alcune stazioni e ingressi della metropolitana, chiusi al pubblico:

Le stazioni Champs-Élysées/Clemenceau, Concorde e Tuileries saranno chiuse

saranno chiuse Stazione Franklin Roosevelt : chiusura dell'accesso alla linea 9 (la stazione non sarà servita) e di tutti gli ingressi della metropolitana sulla rotonda degli Champs-Élysées

: chiusura dell'accesso alla linea 9 (la stazione non sarà servita) e di tutti gli ingressi della metropolitana sulla rotonda degli Champs-Élysées Stazione Franklin Roosevelt : l'accesso alla linea 1 e gli ingressi della metropolitana sud e nord sugli Champs-Élysées, rimarranno aperti in rue de Marignan

: l'accesso alla linea 1 e gli ingressi della metropolitana sud e nord sugli Champs-Élysées, rimarranno aperti in rue de Marignan Stazione Musée d'Orsay : la stazione rimane aperta, ma le bocche della RER sulla piattaforma Anatole France saranno chiuse

: la stazione rimane aperta, ma le bocche della RER sulla piattaforma Anatole France saranno chiuse Stazione Palais Royal-Musée du Louvre : la stazione viene mantenuta aperta con chiusura delle bocchette situate all'interno del perimetro di protezione.

La sera della cerimonia, scegli il percorso migliore

Nel D-Day, fidati dell'applicazione ufficiale dei trasporti durante i Giochi di Parigi 2024: Transport Public Paris 2024. I percorsi proposti sono calcolati in tempo reale in base al traffico.