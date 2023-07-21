Île-de-France Mobilités, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Trasporto spettatori: Île-de-France Mobilités mobilitata dalla fase di candidatura

Accogliere diversi milioni di spettatori e migliaia di atleti e accreditati, è da preparare! Per diversi anni, Île-de-France Mobilités ha mobilitato tutta la sua esperienza nella gestione del trasporto pubblico, in preparazione del più grande evento sportivo del mondo.

Pienamente mobilitata fin dalla fase di candidatura per rendere questo evento globale un successo, Île-de-France Mobilités, che riunisce e gestisce tutti gli attori del trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France, ha istituito un piano di trasporto e mobilità progettato specificamente per i Giochi di Parigi 2024, in stretta collaborazione con il Comitato olimpico internazionale (CIO) e il Comitato di mobilità per i Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024 (CMJOP).

Durante i Giochi di Parigi 2024, l'offerta di trasporto pubblico fornita dagli operatori di Île-de-France Mobilités (i principali sono RATP e Transilien SNCF Voyageurs) sarà più concentrata nel cuore dell'agglomerato e circa il 15% più forte rispetto a una tipica giornata estiva.