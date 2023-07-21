Île-de-France Mobilités, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
Nell'Île-de-France, sede dei Giochi di Parigi 2024, 25 sedi olimpiche e 17 paralimpiche attendono l'arrivo degli spettatori.
Per l'occasione è stata fissata un'ambizione: che il 100% degli spettatori possa accedere ai luoghi di gara con i mezzi pubblici.
Una grande sfida che Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France e partner ufficiale dei Giochi di Parigi 2024, è pronta a raccogliere e sta preparando da diversi anni.
Trasporto spettatori: Île-de-France Mobilités mobilitata dalla fase di candidatura
Accogliere diversi milioni di spettatori e migliaia di atleti e accreditati, è da preparare! Per diversi anni, Île-de-France Mobilités ha mobilitato tutta la sua esperienza nella gestione del trasporto pubblico, in preparazione del più grande evento sportivo del mondo.
Pienamente mobilitata fin dalla fase di candidatura per rendere questo evento globale un successo, Île-de-France Mobilités, che riunisce e gestisce tutti gli attori del trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France, ha istituito un piano di trasporto e mobilità progettato specificamente per i Giochi di Parigi 2024, in stretta collaborazione con il Comitato olimpico internazionale (CIO) e il Comitato di mobilità per i Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024 (CMJOP).
Durante i Giochi di Parigi 2024, l'offerta di trasporto pubblico fornita dagli operatori di Île-de-France Mobilités (i principali sono RATP e Transilien SNCF Voyageurs) sarà più concentrata nel cuore dell'agglomerato e circa il 15% più forte rispetto a una tipica giornata estiva.
Île-de-France Mobilités: partner ufficiale del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France
Oltre al World Mobility Partner, Toyota, che sta già supportando i Giochi di Parigi 2024, il Comitato Organizzatore ha scelto Île-de-France Mobilités per il trasporto degli atleti accreditati (atleti olimpici e paralimpici, federazioni, volontari e media).
Con una flotta di 10.500 autobus e pullman, distribuiti su circa 200 centri operativi di autobus, Île-de-France Mobilités è uno dei protagonisti di questa sfida. Le autorità pubbliche hanno anche temporaneamente esteso la sua competenza per tutta la durata dei Giochi in modo che possa svolgere queste missioni insieme a Parigi 2024.
Dispiegamento di una flotta di autobus e pullman per il trasporto di accreditati
Una flotta di circa 1.000 autobus e pullman (equivalenti alla rete di trasporto della città di Lione) risponderà a questa sfida per trasportare 200.000 persone accreditate, oltre al trasporto pubblico.
Informazioni ai passeggeri e applicazione dedicata
L'autorità organizzatrice sta inoltre sostenendo Parigi 2024 per istituire una migliore informazione per i residenti e i turisti dell'Ile-de-France per organizzare i loro viaggi. Île-de-France Mobilités lancerà un'applicazione dedicata ai trasporti nell'Île-de-France durante i Giochi nella primavera del 2024.
Un pacchetto "Parigi 2024"
Per un migliore accesso ai trasporti pubblici, evitare code e risparmiare tempo: Île-de-France Mobilités lancia il pass "Parigi 2024" : un pacchetto pratico ed economico per rendere la vita più facile agli spettatori dei Giochi di Parigi 2024.
Creazione di navette dedicate al trasporto di spettatori in carrozzina
Mentre il 90% del traffico di tram, treni e RER sarà coperto da una stazione accessibile entro il lancio dei Giochi di Parigi 2024, l'uso straordinario dei trasporti pubblici porrà un problema alla mobilità fluida degli spettatori in sedia a rotelle e dei loro accompagnatori. Come promemoria, 4.000 spettatori in sedia a rotelle sono attesi ogni giorno durante i Giochi Olimpici e 2.500 durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.
Per facilitare gli spostamenti di tutti gli spettatori, Île-de-France Mobilités sta istituendo un servizio di trasporto dedicato alle persone in sedia a rotelle che hanno acquistato un biglietto PFR per i Giochi di Parigi 2024.
Su prenotazione, questo servizio consentirà agli spettatori di recarsi direttamente ai siti olimpici e paraolimpici dalle principali stazioni della rete Ile-de-France (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Rosa Parks sulla RER E), utilizzando le corsie riservate al traffico stradale.