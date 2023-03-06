Radio Sanef 107.7 e Île-de-France Mobilités uniscono le forze sulle onde radio per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France al carpooling!

Una partnership a favore del carpooling

Per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France ad adottare nuove abitudini, più economiche ed eco-responsabili, Île-de-France Mobilités e Radio Sanef 107.7 uniscono le forze dal 6 al 10 marzo per evidenziare la pratica del carpooling sulle onde radio.

Le rubriche quotidiane daranno la parola ai carpooler, ma anche a personalità come Laurent Probst (Managing Director di Île-de-France Mobilités) che discuterà gli impatti positivi del carpooling e le iniziative concrete e facilitanti proposte da Île-de-France Mobilités.

Durante tutto il periodo, saranno anche trasmessi spot per ricordare i benefici del carpooling e incoraggiare gli ascoltatori a informarsi e (forse) fare il grande passo!

*Guidare da soli in un veicolo che potrebbe ospitare più persone.