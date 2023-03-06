Radio Sanef 107.7 e Île-de-France Mobilités uniscono le forze sulle onde radio per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France al carpooling!

Più di 200.000 viaggi di carpooling vengono effettuati ogni mese sulla nostra rete!
Più di 200.000 viaggi di carpooling vengono effettuati ogni mese sulla nostra rete!

Una partnership a favore del carpooling

Per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France ad adottare nuove abitudini, più economiche ed eco-responsabili, Île-de-France Mobilités e Radio Sanef 107.7 uniscono le forze dal 6 al 10 marzo per evidenziare la pratica del carpooling sulle onde radio.

Le rubriche quotidiane daranno la parola ai carpooler, ma anche a personalità come Laurent Probst (Managing Director di Île-de-France Mobilités) che discuterà gli impatti positivi del carpooling e le iniziative concrete e facilitanti proposte da Île-de-France Mobilités.

Durante tutto il periodo, saranno anche trasmessi spot per ricordare i benefici del carpooling e incoraggiare gli ascoltatori a informarsi e (forse) fare il grande passo!

*Guidare da soli in un veicolo che potrebbe ospitare più persone.

Per poter guardare questo video, è necessario

Quali sono le iniziative di carpooling di Île-de-France Mobilités?

Per i conducenti

  • Un'indennità chilometrica per viaggio compresa tra 1,5 e 3 euro per passeggero (a seconda della distanza percorsa) pagata tramite l'applicazione di carpooling utilizzata.

Psst : I conducenti che fanno carpooling ogni giorno nel loro tragitto casa-lavoro possono ricevere fino a 150 euro al mese!

Per i passeggeri

  • Due viaggi sono offerti per gli abbonati Navigo annuali e mensili (Imagine'R e Senior inclusi) entro il limite di 30 km per viaggio. Un'iniziativa perfetta, ad esempio, per gli abitanti delle piccole e grandi corone che devono recarsi ogni giorno alla stazione ferroviaria più vicina.
  • In caso di picchi di inquinamento o gravi interruzioni dei trasporti, come uno sciopero, il sistema di due viaggi offerti al giorno (cioè un viaggio di andata e ritorno) viene esteso a tutti i residenti dell'Ile-de-France senza alcuna condizione di risorse!

I viaggi di carpooling degli operatori partner (Blablacar Daily, Karos e Klaxit) sono elencati sul sito web e sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités dalla ricerca del percorso! Ogni mese vengono effettuati 200.000 viaggi!

Perché scegliere il carpooling?

Ci sono molte ragioni per il carpooling:

  • Combattere l'inquinamento riducendo il numero di automobili in circolazione ogni giorno,
  • Migliorare la fluidità della rete stradale e quindi ridurre gli ingorghi riducendo i tempi di viaggio e la sensazione di stress durante i viaggi,
  • Offrire o trovare una soluzione durante le interruzioni dei trasporti pubblici,
  • Risparmia denaro, dal lato del conducente condividendo il costo del viaggio, come il carpooler trovando una soluzione economica per la sua mobilità quotidiana