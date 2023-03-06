Radio Sanef 107.7 e Île-de-France Mobilités uniscono le forze sulle onde radio per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France al carpooling!
Una partnership a favore del carpooling
Per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France ad adottare nuove abitudini, più economiche ed eco-responsabili, Île-de-France Mobilités e Radio Sanef 107.7 uniscono le forze dal 6 al 10 marzo per evidenziare la pratica del carpooling sulle onde radio.
Le rubriche quotidiane daranno la parola ai carpooler, ma anche a personalità come Laurent Probst (Managing Director di Île-de-France Mobilités) che discuterà gli impatti positivi del carpooling e le iniziative concrete e facilitanti proposte da Île-de-France Mobilités.
Durante tutto il periodo, saranno anche trasmessi spot per ricordare i benefici del carpooling e incoraggiare gli ascoltatori a informarsi e (forse) fare il grande passo!
*Guidare da soli in un veicolo che potrebbe ospitare più persone.
Quali sono le iniziative di carpooling di Île-de-France Mobilités?
Per i conducenti
- Un'indennità chilometrica per viaggio compresa tra 1,5 e 3 euro per passeggero (a seconda della distanza percorsa) pagata tramite l'applicazione di carpooling utilizzata.
Psst : I conducenti che fanno carpooling ogni giorno nel loro tragitto casa-lavoro possono ricevere fino a 150 euro al mese!
Per i passeggeri
- Due viaggi sono offerti per gli abbonati Navigo annuali e mensili (Imagine'R e Senior inclusi) entro il limite di 30 km per viaggio. Un'iniziativa perfetta, ad esempio, per gli abitanti delle piccole e grandi corone che devono recarsi ogni giorno alla stazione ferroviaria più vicina.
- In caso di picchi di inquinamento o gravi interruzioni dei trasporti, come uno sciopero, il sistema di due viaggi offerti al giorno (cioè un viaggio di andata e ritorno) viene esteso a tutti i residenti dell'Ile-de-France senza alcuna condizione di risorse!
I viaggi di carpooling degli operatori partner (Blablacar Daily, Karos e Klaxit) sono elencati sul sito web e sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités dalla ricerca del percorso! Ogni mese vengono effettuati 200.000 viaggi!
Perché scegliere il carpooling?
Ci sono molte ragioni per il carpooling:
- Combattere l'inquinamento riducendo il numero di automobili in circolazione ogni giorno,
- Migliorare la fluidità della rete stradale e quindi ridurre gli ingorghi riducendo i tempi di viaggio e la sensazione di stress durante i viaggi,
- Offrire o trovare una soluzione durante le interruzioni dei trasporti pubblici,
- Risparmia denaro, dal lato del conducente condividendo il costo del viaggio, come il carpooler trovando una soluzione economica per la sua mobilità quotidiana