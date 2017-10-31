Più risorse per la sicurezza
Più sicurezza sui mezzi pubblici e intorno alle stazioni
In termini di sicurezza, la protezione video è stata notevolmente rafforzata dal 2016 (18.500 telecamere):
- Il 100% delle stazioni della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono videoprotette
- Il 100% dei tram è videoprotetto
- Il 90% degli autobus è videoprotetto e sarà protetto al 100% entro la fine del 2018.
La presenza umana è stata rafforzata con l'assunzione di 690 agenti di accoglienza, sicurezza e mediazione nelle stazioni per l'intera Île-de-France, nonché di 200 agenti di sicurezza aggiuntivi negli autobus delle periferie.
Per essere più efficace contro gli atti di delinquenza nei trasporti pubblici, un unico centro di comando sotto l'autorità della polizia ferroviaria unificherà gli sforzi di tutte le forze di sicurezza dal 2019 (oltre 3.000 agenti di sicurezza con quelli della polizia ferroviaria, RATP, SNCF e operatori di autobus).
Nuove squadre di rilevamento cinofilo: cani addestrati per rilevare esplosivi
Dal 2014, il numero di borse e oggetti dimenticati è aumentato del 122% sulla rete Transilien con oggi più di 1500 segnalazioni all'anno, ovvero più di 4 al giorno, rafforzando così la sensazione di insicurezza e causando molti ritardi e disagi. Le brigate di rilevamento cinofilo (cane da fiuto) sono state dispiegate sulle reti SNCF e RATP per ridurre i tempi di risposta a seguito di segnalazioni di pacchi abbandonati e migliorare così la regolarità del traffico. Ciò include un migliore coordinamento tra le forze di sicurezza, che culminerà nell'istituzione del Centro unico di coordinamento operativo della sicurezza nel 2019.
Stop alle frodi
La frode rappresenta 366 milioni di euro di mancati profitti ogni anno. Consapevoli di queste sfide, la Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien hanno deciso nel 2016 di intensificare le loro politiche antifrode, in particolare imponendo nuove regole e sanzioni più severe contro i truffatori e aumentando i controlli.
Il 100% della RER nell'Île-de-France sarà dotato di telecamere di videoprotezione entro il 2021 (20 milioni di euro all'anno) e il 100% degli autobus nel 2018. 23.000 telecamere operative nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana. 3200 agenti di sicurezza impiegati sulla rete (130 milioni di euro all'anno). Numeri unici di emergenza 3117. 20 squadre di rilevamento cinofilo. Un unico centro di coordinamento della sicurezza. La lotta contro le frodi.