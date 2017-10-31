Più risorse per la sicurezza

Dal 2014, il numero di borse e oggetti dimenticati è aumentato del 122% sulla rete Transilien con oggi più di 1500 segnalazioni all'anno, ovvero più di 4 al giorno, rafforzando così la sensazione di insicurezza e causando molti ritardi e disagi. Le brigate di rilevamento cinofilo (cane da fiuto) sono state dispiegate sulle reti SNCF e RATP per ridurre i tempi di risposta a seguito di segnalazioni di pacchi abbandonati e migliorare così la regolarità del traffico. Ciò include un migliore coordinamento tra le forze di sicurezza, che culminerà nell'istituzione del Centro unico di coordinamento operativo della sicurezza nel 2019.

Per saperne di più