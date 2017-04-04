Nuove attrezzature nelle stazioni per combattere le frodi e prepararsi all'arrivo di Smart Navigo

L'operazione è finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités (ex STIF) (ad eccezione della parte di studio) nell'ambito del suo contratto con SNCF Transilien.

La prima stazione ad essere attrezzata potrebbe essere l'emblematica stazione di Saint Lazare, soggetta a studi in corso. Con 1600 treni e 450.000 passeggeri al giorno, Saint Lazare rimane, infatti, l'ultima grande stazione parigina con accesso completamente gratuito (binari Transilien e binari TER / Intercité sarebbero attrezzati).

"La richiesta che ho fatto a SNCF Transilien il 20 settembre di dotare la stazione di Saint-Lazare di portali di controllo sta diventando realtà oggi. Île-de-France Mobilités (ex STIF) finanzierà interamente questa attrezzatura, che è particolarmente utile nella lotta contro le frodi e che sarà dotata delle tecnologie necessarie per l'implementazione dello Smart Navigo. Treni, autobus e ora stazioni, la rivoluzione dei trasporti continua in ogni fase del viaggio dei residenti dell'Ile-de-France", ha annunciato Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e della Regione Île-de-France.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata all'implementazione dei nuovi portali di validazione nella stazione di St-Lazare (luglio 2019).

Questo ordine, che fa parte della politica antifrode di Île-de-France Mobilités (ex STIF), l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Ile de France, dovrebbe dimezzare il numero di clienti Transilien che non passano attraverso un portale di controllo durante i loro viaggi quotidiani.

Si tratta anche di preparare futuri servizi innovativi nel campo della bigliettazione, che sono oggetto del programma Smart Navigo (uso dello smartphone, Navigo Liberté+ ...) e che semplificheranno la vita quotidiana dei viaggiatori abituali e occasionali.