Nuove soluzioni di mobilità per i tuoi viaggi
Il carpooling è ora integrato nell'app Vianavigo e i parcheggi sono disponibili gratuitamente per i carpooler nei Park and Ride.
Comunicati stampa: Ile-de-France Mobilités finanzia 1.815 posti in 3 nuovi park and ride – Tre nuovi park and ride finanziati per le periferie esterne
5000 posti auto park-and-ride in costruzione
Più spazio per le biciclette nelle stazioni
Segui in diretta il numero di posti Véligo in Île-de-France
7000 posti Véligo
Al fine di consentire ai passeggeri di parcheggiare facilmente le loro biciclette vicino alle stazioni, gli spazi Véligo continuano a svilupparsi nell'Île-de-France con 141 previsti entro la fine del 2018 (di cui 94 sicuri) o più di 7.000 posti nel 2018.
Dal 2019, Île-de-France Mobilités offrirà anche il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche.
Comunicati stampa: 784 nuovi parcheggi Véligo per la Val-de-Marne – Inaugurazione di un nuovo spazio Véligo a Massy-Palaiseau (91) – Apertura del 1° spazio Véligo in una grande stazione parigina
Navette autonome o trasporto fluviale
L'innovazione è al centro delle priorità di Île-de-France Mobilités, che sta attualmente testando navette autobus autonome (La Défense, Bois de Vincennes o Parigi 12) o possibilità che potrebbero esistere per sviluppare il trasporto pubblico sui fiumi.
Île-de-France Mobilités ha istituito con Batobus una tariffa preferenziale riservata agli abbonati Navigo.
Sviluppare smart navigo e i suoi servizi online. Aprire l'accesso ai dati per facilitare l'innovazione. Progettare e sperimentare i trasporti del futuro.