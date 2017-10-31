Nuove soluzioni di mobilità per i tuoi viaggi

Il carpooling è ora integrato nell'app Vianavigo e i parcheggi sono disponibili gratuitamente per i carpooler nei Park and Ride.

Comunicati stampa: Ile-de-France Mobilités finanzia 1.815 posti in 3 nuovi park and rideTre nuovi park and ride finanziati per le periferie esterne

Cifre di nuovi posti auto in costruzione

5000 posti auto park-and-ride in costruzione

Più spazio per le biciclette nelle stazioni

Segui in diretta il numero di posti Véligo in Île-de-France

7000 posti Véligo

Al fine di consentire ai passeggeri di parcheggiare facilmente le loro biciclette vicino alle stazioni, gli spazi Véligo continuano a svilupparsi nell'Île-de-France con 141 previsti entro la fine del 2018 (di cui 94 sicuri) o più di 7.000 posti nel 2018.

Dal 2019, Île-de-France Mobilités offrirà anche il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche.

Comunicati stampa: 784 nuovi parcheggi Véligo per la Val-de-MarneInaugurazione di un nuovo spazio Véligo a Massy-Palaiseau (91)Apertura del 1° spazio Véligo in una grande stazione parigina

Navette autonome o trasporto fluviale

L'innovazione è al centro delle priorità di Île-de-France Mobilités, che sta attualmente testando navette autobus autonome (La Défense, Bois de Vincennes o Parigi 12) o possibilità che potrebbero esistere per sviluppare il trasporto pubblico sui fiumi.

Île-de-France Mobilités ha istituito con Batobus una tariffa preferenziale riservata agli abbonati Navigo.

Trasporto fluviale su strada
Navetta autonoma o trasporto fluviale?
Navetta autonoma in sperimentazione
Navetta autonoma o trasporto fluviale?
Infografica: Innovazione nel trasporto pubblico
Infograpgie : Innovazione nel trasporto pubblico nell'Île-de-France

Sviluppare smart navigo e i suoi servizi online. Aprire l'accesso ai dati per facilitare l'innovazione. Progettare e sperimentare i trasporti del futuro.