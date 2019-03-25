Inizio dell'inchiesta pubblica per la creazione del cavo A
Da lunedì 25 marzo: focus sull'inchiesta pubblica
Dal 25 marzo, e per un periodo di sei settimane, gli abitanti e gli attori del territorio sono invitati a partecipare all'inchiesta pubblica peresprimere le loro opinioni e osservazioni sul progetto! L'indagine è condotta sotto l'egida di una commissione d'inchiesta incaricata di garantire che il pubblico sia adeguatamente informato, che la procedura si svolga correttamente e che riceva le osservazioni del pubblico. Porterà, se il parere della commissione sarà favorevole, alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto – che sarà rilasciata dal Prefetto.
Tutte le informazioni sul progetto sono qui: www.cable-a-televal.fr.
Come esprimersi sul progetto durante il sondaggio? Vai a questa pagina.
Gli obiettivi dell'inchiesta pubblica:
- Presentare al pubblico le caratteristiche del progetto;
- Raccogliere l'espressione del maggior numero al fine di fornire informazioni utili alla valutazione del progetto;
- Rendere compatibili i documenti urbanistici dei comuni del percorso;
L'inchiesta pubblica è un passo essenziale per il progetto. Una nuova fase di informazione e scambio con il pubblico su un progetto dettagliato. La preparazione, la prefettura deve verificare che il fascicolo dell'inchiesta pubblica sia completo. Ha quindi adito: il tribunale amministrativo e poi la commissione d'inchiesta. 30 giorni dopo la conclusione dell'inchiesta pubblica, la commissione redige una relazione sull'andamento dell'inchiesta ed esprime il suo parere in merito.
Un'alternativa affidabile ed ecologica al trasporto tradizionale
Questo nuovo mezzo di trasporto soddisfa le esigenze del settore: la RD1 e le linee ferroviarie influenzano quotidianamente gli spostamenti degli abitanti, tagliando in due questo territorio della Val-de-Marne.
Il cavo A offre una nuova soluzione di mobilità ai residenti con:
- Una garanzia di tempo di trasporto. Con il cavo A, la distanza di 4,5 km tra le due estremità della linea sarà coperta in 17 minuti. Senza la congestione del traffico, la puntualità e la fluidità del traffico della cabina sono così garantite.
- Maggiore accessibilità. Ciascuna delle stazioni e delle cabine del cavo A sarà accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.
- Un'alternativa pulita all'auto, meno ingorghi e quindi meno inquinamento per la qualità dell'aria di tutti.
Questo mezzo di trasporto attraente e innovativo consentirà ai quartieri densamente popolati di Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) e Temps-Durables (Limeil-Brévannes) di collegare più rapidamente l'intera rete.
Il cavo, una nuova modalità di trasporto nell'Île-de-France. È più rilevante attraversare i tagli urbani. Promuove l'intermodalità. È una funivia urbana, è accessibile a tutti.
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito web www.cable-a-televal.fr e il feed Twitter di Île-de-France Mobilités.
Ulteriori informazioni: piani per nuove linee ed estensioni.