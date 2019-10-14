Grandi progetti per costruire una rete di trasporto + moderna e + estesa
Focus sul Grand Paris Express
Grandi progetti sono in corso in tutta l'Île-de-France per costruire 4 nuove linee automatiche della metropolitana intorno a Parigi ed estendere 4 linee esistenti. La futura spina dorsale della rete Ile-de-France, la linea 14 viene estesa a nord e a sud per desaturare la linea 13 e collegare direttamente l'aeroporto di Orly.
Focus sul progetto Eole, estensione della RER E verso ovest
Sono inoltre in corso lavori per estendere la RER E a ovest al fine di creare un nuovo collegamento strutturante tra est e ovest, servire meglio La Défense e desaturare la RER A. Per completare questa rete regionale, vengono create o estese 8 linee di tram e molte linee di autobus con un alto livello di servizio.
Zoom sul tram T9 Parigi <> Orly Ville
Lungo 10 km, il suo percorso servirà 6 comuni di Parigi – Porte de Choisy nel centro della città di Orly in meno di 30 minuti. La posa delle rotaie sul percorso procede rapidamente e i nuovi treni sono attualmente in fase di test per la messa in servizio alla fine del 2020.
Metropolitane, tram, autobus... Puoi scoprire tutti i progetti di estensione e creazione di linee qui.
Migliorare oggi stesso gli autobus della Grande Couronne per facilitare gli spostamenti
A partire da ora, Île-de-France Mobilités sta investendo per migliorare le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France nella Grande Couronne. Ad esempio, istituendo autobus più spesso e in seguito per adattarsi al ritmo di vita di tutti; veicoli più puliti.
Infografica: La transizione energetica continua nell'Île-de-France. Autobus puliti al 100% nel 2005 per una migliore qualità della vita. 5 autobus CNG saranno impiegati sulla linea Express 91.06C, Massy-Saclay. 11 autobus elettrici saranno impiegati sulle reti di Argenteuil-Sartrouville e Saint-Quentin-en-Yvelines. 2 autobus a idrogeno saranno testati sulla rete del Grand Parc di Versailles.
Île-de-France Mobilités sta inoltre lavorando per sfruttare al megliol'attuale infrastruttura stradale sviluppando corsie dedicate sulle autostrade e priorità ai semafori. Negli ultimi anni, molte linee espresse sono state messe in servizio perservire importanti centri di attività con tempi di percorrenza molto competitivi: Meaux-Melun, Torcy-Créteil, Massy-Saint-Quentin en Yvelines attraverso l'altopiano di Saclay...
Ammodernamento e manutenzione della rete esistente per una maggiore sicurezza e puntualità
Per affrontare la sfida dei 41 milioni di viaggi effettuati ogni giorno sulla rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités, in collaborazione con i suoi partner vettori e gestori dell'infrastruttura, ha lanciato un ambizioso programma di miglioramento e modernizzazione della rete. L'obiettivo è rinnovare tutte le infrastrutture della rete ferroviaria per limitare i disagi, migliorare la regolarità e risparmiare tempo agli utenti.
Sono inoltre in corso diversi progetti spettacolari, come il rinnovo dei binari della sezione centrale della RER A, la linea più trafficata d'Europa, per consentirne l'esercizio nei prossimi 40 anni; e la ristrutturazione e l'ammodernamento del tunnel RER C a Parigi. In totale, nel 2017, SNCF Réseau ha realizzato più di 1.600 progetti in tutta l'Île-de-France e questa dinamica continuerà a crescere negli anni a venire.
Oltre a questi miglioramenti essenziali, sono in corso molti progetti volti ad aumentare la robustezza e la capacità delle linee attuali per consentire loro di accogliere più passeggeri in condizioni migliori: la creazione di un 4 ° binario a Cergy-le-Haut, lo sviluppo di una piattaforma a Créteil Pompadour e Denfert-Rochereau o l'automazione della linea 4, che consentirà a più treni di circolare aumentando la regolarità.