Grandi progetti per costruire una rete di trasporto + moderna e + estesa

Ammodernamento e manutenzione della rete esistente per una maggiore sicurezza e puntualità

Per affrontare la sfida dei 41 milioni di viaggi effettuati ogni giorno sulla rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités, in collaborazione con i suoi partner vettori e gestori dell'infrastruttura, ha lanciato un ambizioso programma di miglioramento e modernizzazione della rete. L'obiettivo è rinnovare tutte le infrastrutture della rete ferroviaria per limitare i disagi, migliorare la regolarità e risparmiare tempo agli utenti.

Sono inoltre in corso diversi progetti spettacolari, come il rinnovo dei binari della sezione centrale della RER A, la linea più trafficata d'Europa, per consentirne l'esercizio nei prossimi 40 anni; e la ristrutturazione e l'ammodernamento del tunnel RER C a Parigi. In totale, nel 2017, SNCF Réseau ha realizzato più di 1.600 progetti in tutta l'Île-de-France e questa dinamica continuerà a crescere negli anni a venire.

Oltre a questi miglioramenti essenziali, sono in corso molti progetti volti ad aumentare la robustezza e la capacità delle linee attuali per consentire loro di accogliere più passeggeri in condizioni migliori: la creazione di un 4 ° binario a Cergy-le-Haut, lo sviluppo di una piattaforma a Créteil Pompadour e Denfert-Rochereau o l'automazione della linea 4, che consentirà a più treni di circolare aumentando la regolarità.