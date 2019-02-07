Installazione dei nuovi treni Régio 2N sulla diramazione Parigi-Montargis della linea R

Rafforzamento dell'offerta per il TER Parigi-Nevers

L'impegno firmato questa mattina tra il Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France e il Presidente della Regione Centre-Val de Loire rafforzerà l'offerta TER a Nemours e soddisferà le aspettative dei viaggiatori.

Questo nuovo servizio alla stazione di Nemours-Saint Pierre con il TER Parigi – Nevers, operato sotto l'autorità della Regione Centre-Val de Loire, comporterà almeno due fermate dei seguenti treni:

TER 5908, con partenza da Nevers alle 7:25, arrivo a Parigi Bercy alle 9:52 con fermata a Nemours intorno alle 9:00,

TER 5901, con partenza da Parigi Bercy alle 7:11, arrivo a Nevers alle 9:38 con fermata a Nemours intorno alle 8:00.

