Installazione dei nuovi treni Régio 2N sulla diramazione Parigi-Montargis della linea R
L'arrivo di questi nuovi treni fa parte del programma di modernizzazione del materiale rotabile su tutte le linee ferroviarie e RER dell'Île-de-France, che prevede oltre 700 treni e RER nuovi o rinnovati entro la fine del 2021 per un investimento senza precedenti, da parte di Île-de-France Mobilités, di 10 miliardi di euro.
Questi nuovi treni possono circolare grazie a lavori su larga scala eseguiti da SNCF Réseau per adattare i marciapiedi, i binari e il fascio catenario alle caratteristiche delle nuove apparecchiature.
Il dispiegamento dei nuovi convogli Regio2N è iniziato a dicembre 2017 sulla diramazione Montereau della linea R, poi da dicembre 2018 sulla diramazione Montargis, per un totale di 32 convogli consegnati fino ad oggi per soddisfare le esigenze di tutti i 72.000 passeggeri della linea.
Rafforzamento dell'offerta per il TER Parigi-Nevers
L'impegno firmato questa mattina tra il Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France e il Presidente della Regione Centre-Val de Loire rafforzerà l'offerta TER a Nemours e soddisferà le aspettative dei viaggiatori.
Questo nuovo servizio alla stazione di Nemours-Saint Pierre con il TER Parigi – Nevers, operato sotto l'autorità della Regione Centre-Val de Loire, comporterà almeno due fermate dei seguenti treni:
- TER 5908, con partenza da Nevers alle 7:25, arrivo a Parigi Bercy alle 9:52 con fermata a Nemours intorno alle 9:00,
- TER 5901, con partenza da Parigi Bercy alle 7:11, arrivo a Nevers alle 9:38 con fermata a Nemours intorno alle 8:00.
