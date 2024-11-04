La nuova agenzia di autobus di Melun progetta il futuro degli spazi passeggeri nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités sta rinnovando le sue agenzie di accoglienza e autobus in tutta l'Île-de-France. A partire dall'agenzia di autobus di Melun (77), rinnovata nell'estate del 2024 con un nuovo spazio che combina design, comfort e accessibilità.
Al di là di un semplice punto vendita e informazione, questo luogo è stato immaginato come uno spazio di servizio che soddisfa le esigenze quotidiane dei viaggiatori. Un'evoluzione, in linea con l'identità progettuale della rete, che prefigura il nuovo volto delle agenzie dell'Ile-de-France.
Dai un'occhiata dietro le quinte di questa metamorfosi.
Design: uno strumento importante per migliorare la tua esperienza di trasporto?
Prima di andare oltre, il design... Che cos'è? Il design è il punto di contatto tra il sensoriale e il funzionale. Le forme, i colori, i materiali che scegliamo di dare a un oggetto, (una metropolitana per esempio) in modo che soddisfi al meglio la sua funzione - nel nostro esempio di metropolitana, ti trasportano nelle migliori condizioni di comfort e sicurezza.
Come si riflette il design?
Per sviluppare un design efficace e identificabile da tutti, devi porti molte (molte) domande.
Mettiti nei panni degli utenti. Pensa alla durata delle apparecchiature. Rimani pratico, ma comodo. Garantire la sensazione di sicurezza. Oppure crea spazi senza tempo progettati per resistere all'usura e agli effetti della moda. Un approccio dai mille e uno parametri, dove ogni dettaglio ha la sua importanza.
A Melun, l'agenzia di autobus mette il design al servizio dei viaggiatori
Dalla forma dei contatori alla scelta dei colori e all'accessibilità, ogni dettaglio dell'agenzia Melun è stato attentamente studiato. L'obiettivo? Creare un ambiente accogliente e pratico che rifletta l'identità visiva di Île-de-France Mobilités.
L'agenzia Melun: il design di Île-de-France Mobilités in applicazione
Semplicità
Le forme pulite, naturali e ammorbidite della rete (con l'uso del "carrond" - un quadrato arrotondato, che troverete ovunque, dal logo Île-de-France Mobilités, ai validatori alla forma delle nuove metropolitane), si ritrovano in quelle delle biglietterie, delle luci e dei sedili dell'agenzia Melun.
L'obiettivo? Fornire superfici facili da pulire e mantenere (nessuno sporco può rimanere bloccato in angoli arrotondati), sicure (gli angoli acuti sono una fonte di lesioni) e fornire un ambiente piacevole e caldo.
Sostenibilità
Ogni dettaglio è stato studiato per garantire la durata complessiva degli spazi, facilità d'uso, minimizzare l'impatto ambientale e resistere alla prova del tempo : dal pavimento (un lino maculato che riduce la visibilità dello sporco), ai tessuti dei sedili (gli stessi di quelli della metropolitana, resistenti e durevoli) alle superfici di contatto (opache per evitare impronte digitali e passaggi).
Inclusività
Gli spazi devono soddisfare le diverse esigenze dei numerosi viaggiatori. Dall'accesso agli edifici e ai trasporti alla leggibilità delle informazioni su uno schermo, tutto è attentamente pensato per facilitare gli spostamenti degli utenti.
A Melun, ad esempio, uno schermo fornisce gli orari degli autobus all'esterno dell'agenzia, attraverso i quali si accede grazie a una rampa accessibile alle persone con mobilità ridotta e sedie a rotelle.
Coerenza
Pittogrammi che valgono più di mille parole, un logo e un nome che conosci bene e colori che trovi ovunque in rete: l'identità visiva rassicura e semplifica l'accesso alle informazioni, andando all'essenziale.
I colori e i codici del marchio Île-de-France Mobilités si trovano quindi naturalmente nei tessuti dei sedili o nel logo all'ingresso dell'agenzia.
Le ambizioni progettuali di Île-de-France Mobilités
La ristrutturazione dell'agenzia di Melun è la prima di una lunga lista di aree di accoglienza che saranno presto modernizzate in tutta la regione. In programma:
- La ristrutturazione delle agenzie di autobus come quella di Melun
- La creazione di agenzie itineranti sotto forma di camion convertito che si ferma nei comuni più remoti per informare su orari, abbonamenti e offrire la vendita di biglietti di trasporto
- o la ristrutturazione delle agenzie PAM
Una rivoluzione del design che accompagna la rivoluzione dei trasporti e della biglietteria nella regione di Parigi, verso un comfort e una semplicità sempre maggiori!