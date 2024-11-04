La nuova agenzia di autobus di Melun progetta il futuro degli spazi passeggeri nell'Île-de-France

Design: uno strumento importante per migliorare la tua esperienza di trasporto?

Prima di andare oltre, il design... Che cos'è? Il design è il punto di contatto tra il sensoriale e il funzionale. Le forme, i colori, i materiali che scegliamo di dare a un oggetto, (una metropolitana per esempio) in modo che soddisfi al meglio la sua funzione - nel nostro esempio di metropolitana, ti trasportano nelle migliori condizioni di comfort e sicurezza.

Come si riflette il design?

Per sviluppare un design efficace e identificabile da tutti, devi porti molte (molte) domande.

Mettiti nei panni degli utenti. Pensa alla durata delle apparecchiature. Rimani pratico, ma comodo. Garantire la sensazione di sicurezza. Oppure crea spazi senza tempo progettati per resistere all'usura e agli effetti della moda. Un approccio dai mille e uno parametri, dove ogni dettaglio ha la sua importanza.