Non hai più bisogno del tuo pass Navigo Easy? Regalatelo!
Stai attraversando la regione, hai acquistato un pass Navigo Easy per i tuoi biglietti di trasporto e non ne hai più bisogno? Regalatelo!
"Nulla si perde, nulla si crea, tutto si trasforma" : bellissime scatole vengono installate nelle stazioni della rete Ile-de-France per una campagna solidale ed ecologica a favore delle persone in situazioni precarie.
Ogni pass donato sarà raccolto dalle associazioni partner e ridistribuito alle persone bisognose, invece di finire nella spazzatura!
Perché ridistribuire i pass Navigo Easy?
- Non nominativi, i pass Navigo Easy possono essere consegnati a chiunque. Tanto vale condividerlo con qualcuno che ne ha bisogno!
- Ricaricabili, hanno una durata stimata di 10 anni! Donandoli, stai facendo un gesto ecologico aumentando la durata dei passaggi invece di gettarli nella spazzatura.
- Molti turisti li usano solo per pochi giorni durante la loro visita, quindi potrebbero anche farli vivere un po 'più a lungo?
- Il numero di carte di trasporto pubblicate è limitato, quindi riutilizzarle!
Come posso donare il mio pass Navigo Easy?
I pass Navigo Easy devono essere depositati nelle urne elettorali nelle stazioni della rete: un adesivo ti permetterà di identificarli.
Per il momento, due scatole sono installate a Parigi a:
- Gare de l'Est,
- e Gare du Nord.
Prima della partenza, tutto ciò che devi fare è infilare il tuo pass, che sia vuoto o carico di biglietti!
A chi sono rivolti i pass?
Dopo averne verificato la validità e il corretto funzionamento, i pass Navigo Easy saranno consegnati alle associazioni e ridistribuiti alle persone bisognose!
Se l'operazione avrà successo, sarà estesa ad altre stazioni e stazioni per generalizzare la ridistribuzione dei pass !