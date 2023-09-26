Non hai più bisogno del tuo pass Navigo Easy? Regalatelo!

© Yoann STOECKEL
© Yoann STOECKEL

Stai attraversando la regione, hai acquistato un pass Navigo Easy per i tuoi biglietti di trasporto e non ne hai più bisogno? Regalatelo!

"Nulla si perde, nulla si crea, tutto si trasforma" : bellissime scatole vengono installate nelle stazioni della rete Ile-de-France per una campagna solidale ed ecologica a favore delle persone in situazioni precarie.

Ogni pass donato sarà raccolto dalle associazioni partner e ridistribuito alle persone bisognose, invece di finire nella spazzatura!

Perché ridistribuire i pass Navigo Easy?

  • Non nominativi, i pass Navigo Easy possono essere consegnati a chiunque. Tanto vale condividerlo con qualcuno che ne ha bisogno!
  • Ricaricabili, hanno una durata stimata di 10 anni! Donandoli, stai facendo un gesto ecologico aumentando la durata dei passaggi invece di gettarli nella spazzatura.
  • Molti turisti li usano solo per pochi giorni durante la loro visita, quindi potrebbero anche farli vivere un po 'più a lungo?
  • Il numero di carte di trasporto pubblicate è limitato, quindi riutilizzarle!

Come posso donare il mio pass Navigo Easy?

I pass Navigo Easy devono essere depositati nelle urne elettorali nelle stazioni della rete: un adesivo ti permetterà di identificarli.

Per il momento, due scatole sono installate a Parigi a:

  • Gare de l'Est,
  • e Gare du Nord.

Prima della partenza, tutto ciò che devi fare è infilare il tuo pass, che sia vuoto o carico di biglietti!

A chi sono rivolti i pass?

Dopo averne verificato la validità e il corretto funzionamento, i pass Navigo Easy saranno consegnati alle associazioni e ridistribuiti alle persone bisognose!

Se l'operazione avrà successo, sarà estesa ad altre stazioni e stazioni per generalizzare la ridistribuzione dei pass !