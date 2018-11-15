Nell'Île-de-France, l'accessibilità sta avanzando per tutti
Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France e gli operatori SNCF e RATP hanno deciso di lanciare una campagna di comunicazione per far conoscere meglio le varie azioni che vengono messe in atto per migliorare l'accessibilità del trasporto pubblico nell'Île-de-France.
L'obiettivo di questa campagna è quello di evidenziare le prove per tradurre i progressi compiuti nell'accessibilità nel trasporto pubblico.
Il filo conduttore è dimostrare che i progressi verso l'accessibilità migliorano gli spostamenti per tutti i viaggiatori.
Ogni giorno, 1,3 milioni di passeggeri utilizzano 352 scale mobili in 94 stazioni Transilien per facilitare i loro spostamenti.
Normodotati o con mobilità ridotta, qualunque sia il tipo di disabilità (motoria, visiva, cognitiva, uditiva, ...) con una gamba ingessata, con un passeggino o una valigia, con bambini piccoli ... Tutti voi beneficiate dei progressi compiuti in materia di accessibilità.
Strutture di stazioni e stazioni, treno, tram, autobus, informazioni ai passeggeri e servizi, l'accessibilità riguarda tutte le fasi del tuo viaggio.
Una campagna di prove
La valorizzazione delle azioni attuate da prove in situ è il filo conduttore di questa campagna, che viene dispiegata dal 15 novembre con discorsi regolari per evidenziare le varie prove e azioni messe in atto.
Più di 150 stazioni Transilien hanno già una porta di convalida estesa per facilitare il passaggio di tutti. Île-de-France mobilités, l'accessibilità avanza per tutti.
.
Pertanto, i manifesti saranno distribuiti dove l'accessibilità avanza: scala mobile, ascensore, terminali di annunci sonori, piani bassi negli autobus, ecc.
Questa campagna di prove sarà trasmessa anche attraverso strumenti digitali che saranno l'occasione per fornire contenuti più ricchi sulle politiche globali decise e finanziate da Île-de-France Mobilités e sugli importi degli investimenti effettuati.
Per maggiori informazioni: Accessibilità della rete di trasporto
Accessibilità per tutti, il 100% delle stazioni della linea 14 sono dotate di ascensori per facilitare gli spostamenti di tutti, in completa autonomia. Sulla linea 1, tutti i nostri agenti sono addestrati per accogliere i viaggiatori con disabilità sensoriali o cognitive. Sulla RER, i nostri agenti ti accolgono in qualsiasi momento, 7 giorni su 7