Dai la tua opinione per scegliere il futuro dei trasporti in Île-de-France
Piano di mobilità 2030 nell'Île-de-France: perché la tua opinione è essenziale?
Chi meglio dei viaggiatori stessi può parlare delle loro esigenze sui mezzi pubblici?
Rispondendo al nostro sondaggio pubblico, dal 28 febbraio al 30 marzo, partecipi al futuro dei trasporti nell'Île-de-France! Le vostre raccomandazioni consentiranno di adeguare 46 azioni concrete che trasformeranno la mobilità in tutta la regione entro il 2030.
A cosa serviranno i tuoi resi?
Al termine dell'indagine, una relazione che delinea le possibili raccomandazioni da apportare al Piano Mobilità 2030 sarà consegnata nell'aprile 2025 e presentata allo Stato questa estate, per l'adozione del piano e delle sue iniziative nel settembre 2025 da parte del Consiglio regionale.
Piano di mobilità 2030 nell'Île-de-France: un piano ambizioso per i tuoi viaggi
Il Piano di mobilità immagina e organizza, in 14 assi e 46 azioni concrete, la strategia per lo sviluppo del trasporto pubblico nell'Île-de-France fino al 2030.
Questo piano mira a soddisfare le esigenze quotidiane dei viaggiatori e a spostare i viaggi verso la neutralità del carbonio.
Quali sono i principali obiettivi del Piano Mobilità 2030?
- -15% di viaggi in auto
- +15% di utilizzo dei mezzi pubblici
- Triplicare l'uso della bicicletta in tutta la regione
- - 26% di gas serra
Come partecipare al sondaggio?
Sono disponibili diverse opzioni:
- Online sulla piattaforma dedicata, accessibile dal 28 febbraio 2025
- Presso la sede della Regione per iscritto sui registri cartacei delle indagini disponibili in loco
- In uno dei 33 punti di consultazione in tutta la regione (elenco dei luoghi in Île-de-France)
- Per posta indirizzata a "Signora Presidente della Commissione d'inchiesta, Direzione dei trasporti, Polo degli alloggi, della pianificazione e dei trasporti, Consiglio regionale dell'Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
- Tramite e-mail all'indirizzo [email protected]
- Durante l'incontro pubblico del 13 marzo 2025 alle 18:30 presso il Consiglio regionale (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)