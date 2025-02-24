Dai la tua opinione per scegliere il futuro dei trasporti in Île-de-France

© Yoann STOECKEL / Group SJR & VHM / IDFM

Piano di mobilità 2030 nell'Île-de-France: perché la tua opinione è essenziale?

Chi meglio dei viaggiatori stessi può parlare delle loro esigenze sui mezzi pubblici?

Rispondendo al nostro sondaggio pubblico, dal 28 febbraio al 30 marzo, partecipi al futuro dei trasporti nell'Île-de-France! Le vostre raccomandazioni consentiranno di adeguare 46 azioni concrete che trasformeranno la mobilità in tutta la regione entro il 2030.

A cosa serviranno i tuoi resi?

Al termine dell'indagine, una relazione che delinea le possibili raccomandazioni da apportare al Piano Mobilità 2030 sarà consegnata nell'aprile 2025 e presentata allo Stato questa estate, per l'adozione del piano e delle sue iniziative nel settembre 2025 da parte del Consiglio regionale.

Piano di mobilità 2030 nell'Île-de-France: un piano ambizioso per i tuoi viaggi

Il Piano di mobilità immagina e organizza, in 14 assi e 46 azioni concrete, la strategia per lo sviluppo del trasporto pubblico nell'Île-de-France fino al 2030.

Questo piano mira a soddisfare le esigenze quotidiane dei viaggiatori e a spostare i viaggi verso la neutralità del carbonio.

Quali sono i principali obiettivi del Piano Mobilità 2030?

  • -15% di viaggi in auto
  • +15% di utilizzo dei mezzi pubblici
  • Triplicare l'uso della bicicletta in tutta la regione
  • - 26% di gas serra

Come partecipare al sondaggio?

© Yoann STOECKEL / Group SJR & VHM / IDFM

Sono disponibili diverse opzioni:

  1. Online sulla piattaforma dedicata, accessibile dal 28 febbraio 2025
  2. Presso la sede della Regione per iscritto sui registri cartacei delle indagini disponibili in loco
  3. In uno dei 33 punti di consultazione in tutta la regione (elenco dei luoghi in Île-de-France)
  4. Per posta indirizzata a "Signora Presidente della Commissione d'inchiesta, Direzione dei trasporti, Polo degli alloggi, della pianificazione e dei trasporti, Consiglio regionale dell'Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
  5. Tramite e-mail all'indirizzo [email protected]
  6. Durante l'incontro pubblico del 13 marzo 2025 alle 18:30 presso il Consiglio regionale (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)