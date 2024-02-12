Piano di mobilità: come sarà il tuo trasporto nel 2030?

Il piano di mobilità dell'Île-de-France, cosa ti riguarda?

Il Piano di mobilità per il 2030 è il successore del Piano di mobilità urbana dell'Île-de-France: un piano strategico che ha organizzato la mobilità nella regione e ha fissato le linee guida principali per il periodo dal 2010 al 2020.

La nuova versione, approvata dal Consiglio regionale il 24 settembre 2025, rinnova e rafforza le ambizioni in termini di utilizzo del trasporto pubblico e soluzioni di mobilità più sostenibili, fino al 2030.

Un'ambizione radicata nella realtà del territorio

Questo piano di mobilità 2030 è il risultato di un lavoro a lungo termine e di una profonda esperienza nella regione Ile-de-France sviluppata da Île-de-France Mobilités.

Si basa su:

Anticipazione dei cambiamenti urbani e socio-demografici

Grazie a un partenariato con l'Institut Paris Région, Île-de-France Mobilités può anticipare la traiettoria di evoluzione dell'Île-de-France come: l'evoluzione dei luoghi di residenza degli abitanti, i luoghi di lavoro dei lavoratori o l'invecchiamento della popolazione. Tutti questi fattori stanno trasformando la mobilità quotidiana.

Un'analisi dettagliata dei flussi di viaggio e del loro impatto ambientale

Per definire gli obiettivi del Piano, Île-de-France Mobilités ha effettuato simulazioni per stimare l'impatto dei cambiamenti previsti sugli spostamenti in base ai diversi mezzi di trasporto. Ulteriori ricerche con Airparif hanno permesso di anticipare l'evoluzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti che ne deriverebbero.

Una comprensione delle questioni locali

La profonda conoscenza della Regione consente a Île-de-France Mobilités di progettare soluzioni di trasporto che soddisfino con precisione le esigenze attuali e future dei residenti dell'Ile-de-France, adattandosi alle specificità di ciascun territorio, sia urbano che rurale.