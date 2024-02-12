Piano di mobilità: come sarà il tuo trasporto nel 2030?
Lo sapevate? C'è un piano che immagina il futuro della mobilità nell'Île-de-France. Ed è stato appena adottato.
Questo piano è il Piano di mobilità dell'Île-de-France per il 2030, che definisce in 14 assi e 46 azioni il futuro della mobilità in tutta la regione.
Grandi ambizioni per una mobilità più facile e sostenibile nell'Île-de-France, che proponiamo di decifrare insieme.
Il piano di mobilità dell'Île-de-France, cosa ti riguarda?
Il Piano di mobilità per il 2030 è il successore del Piano di mobilità urbana dell'Île-de-France: un piano strategico che ha organizzato la mobilità nella regione e ha fissato le linee guida principali per il periodo dal 2010 al 2020.
La nuova versione, approvata dal Consiglio regionale il 24 settembre 2025, rinnova e rafforza le ambizioni in termini di utilizzo del trasporto pubblico e soluzioni di mobilità più sostenibili, fino al 2030.
Un'ambizione radicata nella realtà del territorio
Questo piano di mobilità 2030 è il risultato di un lavoro a lungo termine e di una profonda esperienza nella regione Ile-de-France sviluppata da Île-de-France Mobilités.
Si basa su:
Anticipazione dei cambiamenti urbani e socio-demografici
Grazie a un partenariato con l'Institut Paris Région, Île-de-France Mobilités può anticipare la traiettoria di evoluzione dell'Île-de-France come: l'evoluzione dei luoghi di residenza degli abitanti, i luoghi di lavoro dei lavoratori o l'invecchiamento della popolazione. Tutti questi fattori stanno trasformando la mobilità quotidiana.
Un'analisi dettagliata dei flussi di viaggio e del loro impatto ambientale
Per definire gli obiettivi del Piano, Île-de-France Mobilités ha effettuato simulazioni per stimare l'impatto dei cambiamenti previsti sugli spostamenti in base ai diversi mezzi di trasporto. Ulteriori ricerche con Airparif hanno permesso di anticipare l'evoluzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti che ne deriverebbero.
Una comprensione delle questioni locali
La profonda conoscenza della Regione consente a Île-de-France Mobilités di progettare soluzioni di trasporto che soddisfino con precisione le esigenze attuali e future dei residenti dell'Ile-de-France, adattandosi alle specificità di ciascun territorio, sia urbano che rurale.
Chi partecipa allo sviluppo del piano di mobilità nell'Île-de-France?
L'attuazione del Piano di mobilità 2030 coinvolge non solo Île-de-France Mobilités, ma tutti gli attori regionali della mobilità come:
- La regione Île-de-France
- Lo Stato
- Dipartimenti, intercomunalità e comuni
- Operatori e attori dei trasporti, delle persone e delle merci
- Associazioni e attori economici del territorio : che hanno potuto esprimere le loro aspettative e parlare durante workshop e consultazioni
Quali sono gli obiettivi del Piano di mobilità dell'Île-de-France?
1 - Rispondere efficacemente alle attuali sfide ambientali e sanitarie
- Migliorare la qualità dell'aria
- Riduzione delle emissioni di gas serra
- Migliorare la sicurezza stradale
- La transizione energetica
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Preservare la biodiversità e la salute dei residenti dell'Ile-de-France
2 - Raggiungere ambizioni ambiziose
- Riduzione del -26% delle emissioni di gas serra
- Riduzione della concentrazione di inquinanti al di sotto dei valori limite regolamentari
- Migliorare la sicurezza stradale riducendo del -50% il numero di morti e feriti gravi, su strade e strade, tra il 2025 e il 2029.
- - 15% degli spostamenti in auto e due ruote motorizzate tra il 2019 e il 2030
- Un aumento del 15% dei viaggi effettuati con i mezzi pubblici tra il 2023 e il 2030
- Triplicare il numero di viaggi effettuati in bicicletta
Piano Mobilità 2030: quali sono le 14 linee d'azione?
Vuoi saperne di più? Abbiamo decifrato per voi, azione per azione, tutte le ambizioni del Piano di Mobilità per il 2030.