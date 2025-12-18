Il quadro d'azione di Île-de-France Mobilités nei confronti delle autorità locali e dei proprietari di progetti
Il PDUIF
Il piano di mobilità urbana dell'Île-de-France (PDUIF) mira a raggiungere un equilibrio sostenibile tra esigenze di mobilità, protezione dell'ambiente e della salute e conservazione della qualità della vita, tenendo conto dei vincoli finanziari. L'attuale PDUIF è stato approvato dal Consiglio regionale dell'Île-de-France nel giugno 2014 e copre il periodo 2010-2020.
Il 25 maggio 2022, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha deciso di rivedere il PDUIF e avviare lo sviluppo del piano di mobilità dell'Île-de-France (nuovo nome a seguito della legge sull'orientamento alla mobilità).
Politica di finanziamento degli sviluppi intermodali
Facilitare i collegamenti tra tutti i modi e per tutti, creare percorsi pedonali e ciclabili confortevoli, rafforzare il parcheggio delle biciclette, ridurre o adattare il posto dell'auto privata, sviluppare stazioni Eco-bus che si inseriscano meglio nella città, accogliere nuove forme di mobilità, offrire informazioni chiare ai passeggeri e servizi adeguati migliorando al contempo l'ambiente di vita degli abitanti, Questi sono gli obiettivi principali che Île-de-France Mobilités desidera condividere con tutte le autorità locali attraverso progetti che reinventano gli spazi pubblici intorno alle stazioni e alle stazioni dell'Ile-de-France.
Île-de-France Mobilités fornisce supporto tecnico e finanziario alle autorità locali per sviluppare progetti di sviluppo di strutture intermodali che soddisfino le aspettative di passeggeri e residenti, in evoluzione e parte di un approccio globale allo sviluppo ecologico e sostenibile. L'autorità organizzatrice partecipa quindi al loro finanziamento, in un approccio di partenariato con tutti gli attori interessati.
Politiche di finanziamento per gli hub di trasporto multimodale (PEM) e le attrezzature intermodali
Île-de-France Mobilités ha declinato le ambizioni stabilite nel Piano di mobilità dell'Île-de-France attraverso la Guida allo sviluppo dei poli di scambio e guide tematiche e piani generali.
- La Guida allo sviluppo dei nodi di interscambio è destinata a piloti, proprietari di progetti e progettisti di poli, per la realizzazione di progetti ambiziosi e resilienti adattati alle questioni ambientali.
- Le guide tematiche e i piani generali (eco-stazioni e fermate degli autobus, parcheggi per biciclette, park and ride, informazioni ai passeggeri) mirano a sostenere le autorità locali nella creazione e nel funzionamento di strutture di trasporto di qualità.
- I criteri di sviluppo e operativi da rispettare sono specificati nei libri di riferimento tecnici. Questi documenti presentano anche la governance da mettere in atto (per la gestione di studi e lavori...), gli accordi di finanziamento e operativi proposti da Île-de-France Mobilités e le sovvenzioni a cui possono richiedere le autorità locali che si impegnano in questo approccio.
Sviluppo di Eco-Stazioni degli autobus e fermate degli autobus su strada
Sviluppo di parcheggi per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni
Per saperne di più sull'implementazione di Parkings Vélos Île-de-France Mobilités nelle stazioni e nelle stazioni: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo
Servizi Park and Ride
Una pagina dedicata ai proprietari dei progetti fornisce tutti gli strumenti necessari per l'implementazione del marchio Parking Relais.
- Per i viaggiatori, è disponibile anche una pagina sul numero di Parking Relais etichettati e su come funzionano
Altre azioni di Île-de-France Mobilités a favore dell'intermodalità
- La politica di car-sharing di Île-de-France Mobilités
- La politica di carpooling di Île-de-France Mobilités
Informazioni per i passeggeri
La Carta dei supporti e dei contenuti delle informazioni ai passeggeri (CSCIV) è il quadro di riferimento per la progettazione delle informazioni ai passeggeri nelle aree di trasporto. Questa carta fa parte del Master Plan for Passenger Information (SDIV) nell'Île-de-France.
Mira a organizzare e armonizzare tutti i contenuti informativi dei passeggeri offrendo un linguaggio di trasporto comune sul perimetro del territorio dell'Ile-de-France.
Inoltre, la carta è accompagnata da requisiti che costituiscono strumenti operativi per la sua attuazione. Consentono di descrivere con precisione, e per ogni contesto, gli oggetti da utilizzare.
Accessibilità
Île-de-France Mobilités ha approvato il suo Accessibility Master Plan (SDA) nel 2009 e il suo Accessibility Master Plan – Programmed Accessibility Agenda (SD'AP) nel luglio 2015. Presenta gli orientamenti generali e le priorità per l'accessibilità del servizio di trasporto pubblico e, più specificamente, i lavori da eseguire sulla rete stradale e ferroviaria.
L'SD'AP prevedeva di rendere accessibili i punti di sosta di circa 900 linee prioritarie che rappresentano quasi il 93% del traffico stradale, di cui circa 340 situate nelle periferie interne e 560 nelle periferie esterne. La ristrutturazione della rete e la concorrenza stanno cambiando costantemente la rete stradale; Ad oggi (novembre 2025), la rete ha 506 linee accessibili su 842 linee prioritarie, ovvero il 60% del programma completato, nonché 15.349 fermate messe a norma di accessibilità su 22.566 fermate servite da linee Sd'Ap, ovvero il 68%.
Île-de-France Mobilités finanzia fino al 70% dei lavori per adeguare gli standard di accessibilità alle fermate degli autobus. Dal 2006, Île-de-France Mobilités ha stanziato oltre 141 milioni di euro in sovvenzioni per rendere accessibili quasi 15.000 punti di fermata.
L'SD'AP ha definito una rete di 268 stazioni da rendere accessibili. Ile-de-France Mobilités cofinanzia il 50% di questo programma con la Regione Ile-de-France (25%) e SNCF (25%) per un importo di 2 miliardi di euro. Oggi sono accessibili 246 stazioni RATP e SNCF e 50 stazioni tram-treno.
Lo sviluppo degli hub collegati a queste stazioni migliorerà notevolmente la catena di viaggi accessibili per le persone con mobilità ridotta e disabilità da e verso la stazione.
I dati messi a disposizione
Omnil
L'Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil) riunisce attori che forniscono dati e competenze sulla mobilità nell'Île-de-France. È interessato alla circolazione di persone e merci nell'Île-de-France, indipendentemente dalla modalità di trasporto utilizzata.
Garante dell'obiettività e dell'affidabilità dei dati e degli studi che diffonde, l'Omnil è il riferimento per il monitoraggio e l'osservazione della mobilità nell'Île-de-France.
Open DATA e dati cartografici
Île-de-France Mobilités fornisce alle autorità locali dati scaricabili sulla sua piattaforma regionale di informazione sulla mobilità (PRIM). Questo portale offre accesso libero e aperto a diversi tipi di set di dati relativi alla mobilità nella regione dell'Île-de-France:
- Dati statici dei trasporti di Île-de-France Mobilités. Questo servizio riunisce una serie di set di dati, mappe di rete e altre informazioni sui dati di trasporto (offerta teorica di trasporto, strutture di autobus e biciclette, lavori, ecc.)
- Dati dinamici, in tempo reale tramite Application Programming Interfaces (API): pianificatori di percorso, informazioni sul traffico, orari.
Scopri le API e i set di dati disponibili nel nostro catalogo | PRIM (iledefrance-mobilites.fr)