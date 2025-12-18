Accessibilità

Île-de-France Mobilités ha approvato il suo Accessibility Master Plan (SDA) nel 2009 e il suo Accessibility Master Plan – Programmed Accessibility Agenda (SD'AP) nel luglio 2015. Presenta gli orientamenti generali e le priorità per l'accessibilità del servizio di trasporto pubblico e, più specificamente, i lavori da eseguire sulla rete stradale e ferroviaria.

L'SD'AP prevedeva di rendere accessibili i punti di sosta di circa 900 linee prioritarie che rappresentano quasi il 93% del traffico stradale, di cui circa 340 situate nelle periferie interne e 560 nelle periferie esterne. La ristrutturazione della rete e la concorrenza stanno cambiando costantemente la rete stradale; Ad oggi (novembre 2025), la rete ha 506 linee accessibili su 842 linee prioritarie, ovvero il 60% del programma completato, nonché 15.349 fermate messe a norma di accessibilità su 22.566 fermate servite da linee Sd'Ap, ovvero il 68%.

Île-de-France Mobilités finanzia fino al 70% dei lavori per adeguare gli standard di accessibilità alle fermate degli autobus. Dal 2006, Île-de-France Mobilités ha stanziato oltre 141 milioni di euro in sovvenzioni per rendere accessibili quasi 15.000 punti di fermata.

L'SD'AP ha definito una rete di 268 stazioni da rendere accessibili. Ile-de-France Mobilités cofinanzia il 50% di questo programma con la Regione Ile-de-France (25%) e SNCF (25%) per un importo di 2 miliardi di euro. Oggi sono accessibili 246 stazioni RATP e SNCF e 50 stazioni tram-treno.

Lo sviluppo degli hub collegati a queste stazioni migliorerà notevolmente la catena di viaggi accessibili per le persone con mobilità ridotta e disabilità da e verso la stazione.