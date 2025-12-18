Siamo l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France. Il nostro obiettivo: costruire soluzioni di mobilità quotidiana per vivere meglio l'Île-de-France.
Come? Mettendo la nostra esperienza e il nostro know-how al servizio dell'organizzazione, della gestione e dello sviluppo della mobilità nella regione Ile-de-France.
Unisciti a Île-de-France Mobilités
Entrare a far parte di Île-de-France Mobilités significa entrare a far parte di un team di oltre 650 agenti, uniti da un forte senso del servizio pubblico. Significa anche entrare a far parte di un'istituzione pubblica in piena trasformazione, che innova e si adatta quotidianamente per soddisfare le nuove esigenze della mobilità di domani.
Ecco perché, per sostenere la nostra forte crescita, quest'anno stiamo reclutando talenti per affrontare le nostre sfide regionali, nazionali e internazionali.
Un'istituzione pubblica a misura d'uomo
Combinando prestazioni, integrità e ambizione, vieni a lavorare nel cuore della seconda rete di trasporto più densa del mondo. In qualità di datore di lavoro pubblico responsabile, faremo in modo che tu possa mettere il tuo talento al servizio dell'interesse pubblico.
Ecco perché facciamo ogni sforzo per permetterti di evolvere in un ambiente stimolante, sia professionalmente che personalmente.