Aggiornato il 2025 December 04Scopri le varie pubblicazioni di documenti di Île-de-France Mobilités.Patrimonio - AcquisizioniAcquisizione di una proprietà complementare per l'ampliamento di un centro operativo per autobus a Vélizy-Villacoublay - 169.3 KBAcquisizione di un insieme di terreni situati nei comuni di Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) e Palaiseau (91) - 178.1 KBDeposito di un'indennità di espropriazione per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico T7 fase 2 tra Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge - 201.9 KBAcquisizione di un immobile situato a Évry-Courcouronnes per la realizzazione del progetto tranviario tra Massy ed Évry (T12E) - 136.0 KBDecisione n. 20200161 che attua la deliberazione n. 2020/17 del Consiglio della mobilità dell'Île-de-France del 5 febbraio 2020 e delega di firma - 105.5 KBAcquisizione di un terreno situato nel comune di Poissy per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico del Tram 13 express fase 2 - 137.3 KBDeposito di un'indennità di espropriazione per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico T-ZEN 4 tra Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes - 210.5 KBPatrimonio - Memorandum d'intesa per la locazione, dopo lo sviluppo, di un terreno nudo per il futuro utilizzo di parcheggi per autobus a Vulaines-sur-Seine in vista della concorrenza tra gli operatori di trasporto nelle periferie esterne. - 158.0 KBPatrimonio - Acquisizione di beni immobili 3 F: Lotti privati di comproprietà "Bougaiville-Erable 2" situato rue François de la Rochefoucauld a Viry-Châtillon (91) e terreno incorniciato "Erable 1" situato rue des coquelicots a Viry-Châtillon (91) - 195.8 KBPatrimonio - Acquisizione di proprietà dai proprietari della residenza Bougainville situata in rue de la Rochefoucauld a Viry-Châtillon (91) per la realizzazione del progetto tranviario tra Massy ed Evry (T12E) - 157.0 KBContrattiContratto di autobus Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2026 - 12.8 MBContratto ferroviario-tram Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2029 - 19.8 MB