Scopri le varie pubblicazioni di documenti di Île-de-France Mobilités.

Patrimonio - Acquisizioni

Acquisizione di una proprietà complementare per l'ampliamento di un centro operativo per autobus a Vélizy-Villacoublay

Acquisizione di un insieme di terreni situati nei comuni di Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) e Palaiseau (91)

Deposito di un'indennità di espropriazione per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico T7 fase 2 tra Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge

Acquisizione di un immobile situato a Évry-Courcouronnes per la realizzazione del progetto tranviario tra Massy ed Évry (T12E)

Decisione n. 20200161 che attua la deliberazione n. 2020/17 del Consiglio della mobilità dell'Île-de-France del 5 febbraio 2020 e delega di firma

Acquisizione di un terreno situato nel comune di Poissy per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico del Tram 13 express fase 2

Deposito di un'indennità di espropriazione per la realizzazione del progetto di trasporto pubblico T-ZEN 4 tra Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes

Patrimonio - Memorandum d'intesa per la locazione, dopo lo sviluppo, di un terreno nudo per il futuro utilizzo di parcheggi per autobus a Vulaines-sur-Seine in vista della concorrenza tra gli operatori di trasporto nelle periferie esterne.

Patrimonio - Acquisizione di beni immobili 3 F: Lotti privati di comproprietà "Bougaiville-Erable 2" situato rue François de la Rochefoucauld a Viry-Châtillon (91) e terreno incorniciato "Erable 1" situato rue des coquelicots a Viry-Châtillon (91)

Patrimonio - Acquisizione di proprietà dai proprietari della residenza Bougainville situata in rue de la Rochefoucauld a Viry-Châtillon (91) per la realizzazione del progetto tranviario tra Massy ed Evry (T12E)

Contratti

Contratto di autobus Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2026

Contratto ferroviario-tram Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2029

