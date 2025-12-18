Wittyfit

Nell'ambito di un processo di miglioramento continuo della qualità della vita sul lavoro, Île-de-France Mobilités dispone della piattaforma Wittyfit che misura il clima sociale.

Questo approccio consente, sul principio del volontariato, di avere una percezione globale e dettagliata di diversi tipi di indicatori relativi alla soddisfazione sul lavoro.

Questi indicatori consentono di identificare i punti di forza del nostro stabilimento e di ogni struttura manageriale ma anche le aree di miglioramento per quanto riguarda la percezione dei dipendenti sulle loro condizioni di lavoro rendendoti attori di questi cambiamenti

Tutti gli agenti sono infatti invitati a fare proposte concrete di miglioramento su ciascuno dei temi presentati, e a sostenere quelli degli altri con "mi piace".

Servizio di portineria

Clac des Doigts è un servizio di portineria digitale, accessibile da un'applicazione o da un semplice sms. Clac des doigts è al vostro servizio per facilitare la vostra vita quotidiana (lavaggio a secco, servizi alla persona, ...) e risparmiare tempo nelle vostre attività quotidiane.

Protezione sociale complementare

Tutti i nostri dipendenti possono beneficiare di garanzie sanitarie e previdenziali a tariffe negoziate per se stessi e le loro famiglie. L'adesione a questi regimi, a differenza del settore privato, è volontaria.