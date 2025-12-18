Sentirsi bene nella testa e nel corpo
È risaputo che l'attività fisica aiuta a combattere uno stile di vita sedentario e porta a una vera sensazione di benessere.
Mobisport è un semplice dispositivo offerto agli agenti per aumentare l'attività fisica, in modo divertente, attraverso i loro viaggi quotidiani. A piedi, in corsa, in bicicletta o semplicemente rispondendo ai quiz settimanali, basta unirsi o formare una squadra e partecipare alle sfide proposte in un'atmosfera amichevole.
Lo stabilimento offre inoltre agli agenti la possibilità di partecipare a sessioni di Yoga e Pilates, tenute da insegnanti certificati, a distanza e durante le pause.
Settimana della qualità della vita al lavoro
Île-de-France Mobilités include anche alcune delle sue azioni durante la Settimana della qualità della vita sul lavoro, un evento sostenuto dall'Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT). Ad esempio, ci sono laboratori di nutrizione, sofrologia, sensibilizzazione sui rischi psicosociali, il diritto alla disconnessione o workshop per prevenire i disturbi muscoloscheletrici. Questa settimana, sebbene registrata in un breve periodo di tempo, è importante per il nostro stabilimento perché consente anche di avviare nuove azioni durante l'anno successivo, grazie a un bilancio partecipativo.
Il bilancio partecipativo consente a tutti gli agenti di proporre progetti con valori di innovazione, benessere e/o sviluppo sostenibile in grado di migliorare la qualità della vita sul lavoro.
Wittyfit
Nell'ambito di un processo di miglioramento continuo della qualità della vita sul lavoro, Île-de-France Mobilités dispone della piattaforma Wittyfit che misura il clima sociale.
Questo approccio consente, sul principio del volontariato, di avere una percezione globale e dettagliata di diversi tipi di indicatori relativi alla soddisfazione sul lavoro.
Questi indicatori consentono di identificare i punti di forza del nostro stabilimento e di ogni struttura manageriale ma anche le aree di miglioramento per quanto riguarda la percezione dei dipendenti sulle loro condizioni di lavoro rendendoti attori di questi cambiamenti
Tutti gli agenti sono infatti invitati a fare proposte concrete di miglioramento su ciascuno dei temi presentati, e a sostenere quelli degli altri con "mi piace".
Servizio di portineria
Clac des Doigts è un servizio di portineria digitale, accessibile da un'applicazione o da un semplice sms. Clac des doigts è al vostro servizio per facilitare la vostra vita quotidiana (lavaggio a secco, servizi alla persona, ...) e risparmiare tempo nelle vostre attività quotidiane.
Protezione sociale complementare
Tutti i nostri dipendenti possono beneficiare di garanzie sanitarie e previdenziali a tariffe negoziate per se stessi e le loro famiglie. L'adesione a questi regimi, a differenza del settore privato, è volontaria.
Un'associazione del personale
CréaMob consente l'accesso a sconti nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport ecc.
Entrare a far parte di Île-de-France Mobilités significa diventare membro della sua associazione del personale CréaMob e beneficiare così di varie attività e servizi per te e la tua famiglia.
Quando tornerai a una vita "normale", beneficerai di tariffe negoziate per cinema, mostre, opere, spettacoli o parchi di divertimento. L'accesso ad attività sportive e collettive per una pratica amichevole con i colleghi, eventi sportivi ma anche la partecipazione ad attività individuali di svago o culturali (bambini inclusi) sono tutte offerte che permettono a tutti di trovare soddisfazione.
Tra buoni vacanza, buoni regalo nascita, festività natalizie e la partecipazione alle spese per soggiorni per bambini con alloggio, anche la tua famiglia potrà goderne.
Infine, poiché anche il benessere del pianeta è prezioso, vengono organizzate attività di sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo sostenibile (impatto ambientale delle nostre attività, riciclaggio, riduzione dei rifiuti, fai da te...).
I nostri siti e locali
I nostri dipendenti sono distribuiti su 3 siti situati nel cuore del 9 ° arrondissement di Parigi e su altri 3 siti, dedicati al trasporto scolastico ma suscettibili di accoglierti per il telelavoro, situati nel 95, 78 e 91.
I nostri uffici assumono varie forme. Al di là del benessere sul lavoro, le strutture rispondono a un elemento chiave della trasformazione delle nostre professioni: la trasversalità. Questi locali sono stati progettati e riprogettati per implementare nuovi usi, nuove organizzazioni del lavoro e nuove pratiche di gestione.
Diversi spazi sono disponibili in loco per pranzare o prendere un tè o un caffè, gli agenti possono anche sottoscrivere la carta del pranzo o accedere al ristorante aziendale per le sedi parigine, con una partecipazione del datore di lavoro che varia tra il 50 e il 60% in relazione al livello di retribuzione.