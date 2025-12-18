Rimborsi al biglietto di pagamenti indebiti

I datori di lavoro che hanno contribuito indebitamente al pagamento della mobilità (ad es. tasso errato, numero di dipendenti al di sotto della soglia di responsabilità, dipendenti itineranti, ecc.) hanno la possibilità di richiedere il rimborso del pagamento di mobilità all'URSSAF, l'unico organo competente per indagare e controllare questo tipo di richiesta, ai sensi degli articoli D.2531-9 e D.2531-10 del Codice generale delle autorità locali e della decisione della Corte di cassazione del 15 giugno 2017.

Esenzione dall'indennità di mobilità

Nell'Île-de-France, l'esenzione è una deroga al principio dell'assoggettamento al pagamento della mobilità.

Questa esenzione è a favore di associazioni e fondazioni quando soddisfano le condizioni richieste dalle disposizioni dell'articolo L.2531-2 del Codice generale delle autorità locali (associazioni e fondazioni riconosciute di pubblica utilità, senza scopo di lucro la cui attività è di natura sociale). Non è soggetto a una decisione preventiva da parte di Ile-de-France Mobilités.

Pertanto, due possibilità sono a disposizione di associazioni e fondazioni: