Le nostre missioni

Ogni giorno nell'Île-de-France, 9,4 milioni di viaggi vengono effettuati dai residenti dell'Ile-de-France grazie a una delle più grandi reti di trasporto pubblico del mondo. Che si tratti di viaggi di lavoro o di piacere, muniti di un pass Navigo (su tessera o telefono) o di un biglietto di trasporto occasionale, i passeggeri possono prendere le 1500 linee di autobus, le 14 linee della metropolitana, le 9 linee del tram e le 13 linee ferroviarie e RER che irrigano la Regione. Tra una decina d'anni, la rete dell'Île-de-France Mobilités si arricchirà di numerosi ampliamenti e della creazione di metropolitana, tram e treni RER attualmente in costruzione, comprese le prossime linee 15, 16, 17 e 18 della metropolitana regionale (progetto Grand Paris Express).

Per la gestione quotidiana di tutte queste linee, l'Île-de-France Mobilités stipula contratti con aziende di trasporto come RATP, SNCF, Transdev, Kéolis, RATP Cap Île-de-France, Lacroix Savac e molte altre, che sono responsabili del buon funzionamento delle linee loro affidate e del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio loro assegnati (puntualità, accessibilità, informazione, sicurezza, pulizia).

Il costo operativo di questo gigantesco sistema ammonta a oltre 10,5 miliardi di euro ogni anno. È finanziato dalle autorità locali (Regione, Dipartimenti e Città di Parigi), dai datori di lavoro attraverso una tassa (il pagamento della mobilità, ex pagamento del trasporto) e coprendo il 50% dei costi di trasporto del loro personale e la vendita dei biglietti di trasporto. È l'Île-de-France Mobilités che crea i vari biglietti di trasporto (Biglietto t+, Navigo Liberté+, Navigo pass, Imagine'R, Senior, Junior, ecc.) estabilisce i prezzi.

Le esigenze di trasporto e mobilità dei residenti dell'Ile-de-France sono in continua evoluzione. Sono i rappresentanti locali eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Île-de-France Mobilités a prendere tutte le decisioni importanti per anticipare, adattare e modernizzare l'offerta di trasporto per soddisfare le esigenze dei passeggeri.

Così, l'Île-de-France Mobilités gestisce tutti i principali programmi di modernizzazione dei trasporti , come il rinnovo dei treni o delle metropolitane, l'accessibilità delle stazioni, la sostituzione degli autobus diesel con autobus puliti, ecc. Decide le estensioni e la creazione di nuove linee di tram, RER, metropolitana, autobus e persino gondole!

Questi progetti a lungo termine vengono realizzati dopo una valutazione della loro fattibilità tecnica, del loro costo e del loro interesse per i passeggeri (risparmio di tempo, migliori collegamenti, ecc.) e dopo numerosi scambi con gli abitanti, i rappresentanti eletti dei territori e le parti interessate di ogni comune interessato, al fine di rispondere al meglio alle sfide locali.

Con una politica proattiva per promuovere lo sviluppo dell'uso della bicicletta o del carpooling, ma anche offrendo ai passeggeri strumenti di ricerca di percorsi sempre più efficienti e multimodali, l'Île-de-France Mobilités si impegna a promuovere le soluzioni di viaggio più virtuose dal punto di vista ambientale, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria della Regione a beneficio della salute dei residenti dell'Ile-de-France.