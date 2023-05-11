Queste società sono responsabili del trasporto di passeggeri in conformità con il livello di qualità del servizio stabilito da Île-de-France Mobilités. La loro missione è anche quella di garantire la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature, garantire la sicurezza dei passeggeri, mantenere la pulizia degli spazi, svolgere vari servizi nelle stazioni (vendita di biglietti di trasporto, informazioni ai passeggeri, ecc.), effettuare lavori di manutenzione e ammodernamento sulle linee di cui sono responsabili. Più di 100.000 persone in tutta la regione lavorano quotidianamente per fornire questo servizio pubblico.

Nel 2021 sono stati spesi 10,506 miliardi di euro per il funzionamento del trasporto pubblico.

Le entrate tariffarie, gli aiuti pubblici per il funzionamento e le tasse assegnate a Île-de-France Mobilités per il trasporto pubblico nell'Île-de-France ammontavano a 10,814 miliardi di euro nel 2021.

All'interno di questo importo, 10,506 miliardi di euro sono spese operative.

L'81% di queste spese riguarda i contratti di Île-de-France Mobilités con RATP e SNCF.

Il restante 19% copre le spese operative degli operatori che gestiscono le 1.300 linee di autobus nelle periferie esterne e il trasporto scolastico, nonché le spese operative di Île-de-France Mobilités.

Queste spese coprono principalmente i costi relativi alla gestione delle reti. Partecipano inoltre al finanziamento degli investimenti attraverso contributi di ammortamento (ammodernamento della rete, rinnovo del materiale rotabile, ecc.).

Le aziende dell'Ile-de-France sono i principali finanziatori del sistema di trasporto e contribuiranno, nel 2023, al 48% delle risorse operative: attraverso il pagamento dei trasporti, l'imposta sui salari, i cui proventi sono destinati a Île-de-France Mobilités, e rimborsando il 50% dei pacchetti Navigo dei loro dipendenti (possono arrivare fino al 75%).

Le entrate derivanti dai biglietti di trasporto rappresentano il 33% delle risorse di finanziamento nel 2023. Dopo aver dedotto la quota a carico dei datori di lavoro e delle autorità locali, la quota dei viaggiatori corrisponde al 27% delle risorse.

Le altre risorse provengono principalmente dai contributi delle comunità membri di Île-de-France Mobilités: la regione Île-de-France in primo luogo, la città di Parigi e i dipartimenti dell'Ile-de-France.

I principali equilibri finanziari sono riassunti in questo diagramma (qui nel 2018):