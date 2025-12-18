Sono state istituite 4 commissioni tecniche: la Commission de l'Offerta di Trasporto (COT); la Commissione per i progetti infrastrutturali (CPI); la Commissione economica e tariffaria (CET); la Commissione per la qualità del servizio, l'aria, l'accessibilità e le relazioni con gli utenti (CQSAAU).
Ogni commissione tecnica è composta da 9 membri così distribuiti:
- 5 consiglieri scelti tra i rappresentanti del Consiglio regionale dell'Île-de-France,
- 2 consiglieri scelti tra i rappresentanti del Consiglio di Parigi,
- 1 consigliere scelto tra i rappresentanti dei dipartimenti della periferia interna dell'Ile de France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne),
- 1 consigliere scelto tra i rappresentanti dei dipartimenti della grande corona dell'Ile de France (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise e Yvelines),
- 1 rappresentante della Camera di commercio e dell'industria della regione Paris-Île-de-France,
- 1 rappresentante dei presidenti delle istituzioni pubbliche per la cooperazione intercomunale.
- 1 rappresentante delle associazioni degli utenti dei trasporti
- e 1 rappresentante del datore di lavoro