Aperto a dipendenti pubblici di tutti e tre i servizi pubblici, agenti contrattuali o studenti, il nostro processo di reclutamento è semplice e trasparente. Bastano pochi clic per entrare a far parte di un collettivo di professionisti impegnati.
Un processo strutturato e passaggi chiari che riflettono il tuo prossimo passo professionale all'interno di Île-de-France Mobilités.
1. La tua candidatura
Invia il tuo CV e la lettera di presentazione sulla nostra piattaforma.
2. Esame della domanda
La tua candidatura viene analizzata dai nostri reclutatori e dal nostro personale operativo aziendale entro un massimo di 8 settimane.
3. Il tuo colloquio
Se la tua candidatura viene accettata, verrai contattato per uno o due colloqui in presenza di un HR e di un operativo aziendale.
4. La nostra proposta
Arrivare a questo punto significa che vogliamo davvero lavorare insieme. Una proposta ti viene inviata con tutte le condizioni di assunzione del nostro stabilimento in completa trasparenza.
5. Il tuo arrivo
Ti unisci a un percorso di integrazione per facilitare la comprensione del tuo nuovo ambiente di lavoro.
Diversità
La diversità dei nostri dipendenti è uno dei nostri punti di forza, lo promuoviamo attraverso la nostra politica di reclutamento.
Per consentire ai nostri dipendenti di lavorare bene insieme, garantiamo la loro parità di trattamento e lottiamo contro la discriminazione.
Sosteniamo la parità professionale tra donne e uomini, in particolare garantendo:
- Proporre una politica volontaria di assunzione di donne con pari competenze
(49% donne in posizioni di categoria A rispetto a una media del 29% nel settore dei trasporti);
- Pagare le persone indipendentemente dal sesso in modo equo;
- Equilibrare le nomine delle posizioni dirigenziali, indipendentemente dal livello gerarchico;
- sostenere l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
Ci impegniamo anche ad accogliere e mantenere l'occupazione delle persone con disabilità attraverso l'assunzione e la compensazione delle situazioni di disabilità.
Contribuiamo all'integrazione sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro attraverso la nostra politica di apprendistato e le nostre azioni nei campus e nei partenariati scolastici.
I 4 tipi più comuni di reclutamento presso Île-de-France Mobilités
- Posizione non permanente (contratto a tempo determinato fino a 1 anno)
- Posizione permanente (dipendente pubblico, contratto a tempo determinato lungo)
- Posizione di apprendista (nell'ambito di un contratto di apprendistato)
- Posizione di stagista
Posizione non permanente (contratto a tempo determinato fino a 1 anno)
Disciplinato dalla legge, l'assunzione in una posizione non permanente deve essere giustificata da uno dei motivi previsti e dalla sua durata.
- Aumento dell'attività o fabbisogno stagionale: massimo 1 anno a seconda del volume e delle missioni
- Sostituzione di un agente permanente assente (congedo di maternità o parentale): durata dell'assenza dell'agente
Posizione permanente (dipendente pubblico, contratto a tempo determinato lungo)
I posti permanenti sono occupati in via prioritaria dai funzionari titolari o vincitori di concorsi nella funzione pubblica territoriale. In caso contrario, è possibile ricorrere ad agenti contrattuali.
- Categorie C e B : è probabile che solo un dipendente pubblico occupi un posto permanente.
In attesa dell'assunzione, un lavoratore a contratto può essere nominato per la posizione per un periodo di un anno, rinnovabile una volta.
- Categoria A : A seconda del profilo della posizione e della sua distribuzione nel servizio pubblico, sono possibili diverse opzioni:
Profilo attuale, assunzione del dipendente pubblico mediante trasferimento (all'interno della funzione pubblica territoriale); distacco (dal servizio civile dello Stato, ospedale, città di Parigi); tirocinio per i vincitori dei concorsi del servizio civile territoriale;
In attesa dell'assunzione, un lavoratore a contratto può essere nominato per la posizione per un periodo di un anno, rinnovabile una volta.
Profilo molto atipico relativo più alle professioni del settore privato può essere aperto ai lavoratori a contratto principalmente contratti a tempo determinato di diritto pubblico di 3 anni.
Posizione di apprendista (nell'ambito di un contratto di apprendistato)
Lo status della nostra istituzione pubblica ci consente di accogliere ogni anno 10 studenti in cerca di un'azienda esclusivamente con contratto di apprendistato.
- Nell'ambito di un contratto di apprendistato
esclusi i contratti di professionalizzazione riservati al settore privato)
- Livello da BAC + 3 a BAC + 5
in conformità con i diplomi richiesti per esercitare le principali professioni di Île-de-France Mobilités
Cronologia:
- Aprile/Maggio : pubblicazione delle offerte sulla nostra pagina delle carriere
- Maggio/giugno : prima selezione delle candidature
- Settembre/ottobre : assunzione di posti di apprendistato
Posizione di stagista
Ogni anno vengono offerte missioni da 2 a 6 mesi agli studenti in cerca di uno stage, a seconda della durata prevista dal loro curriculum scolastico o universitario.
- Da 2 a 6 mesi
- livello da BAC + 3 a BAC + 5 su specialità relative alle principali linee di business della mobilità Île-de-France
- relazioni privilegiate con gli attori dell'istruzione generale o dedicati ai trasporti: ENPC, ENTPE, UTC Compiègne,
ESTACA, EIVP, università, ecc.
- 600,60€ /mese di mancia per stage di durata superiore a 2 mesi
in conformità con lo status della nostra istituzione pubblica.
Gli stagisti che accogliamo troveranno argomenti di tirocinio molto specifici ed entusiasmanti, fornendo loro un'eccellente prima esperienza nella vita lavorativa.