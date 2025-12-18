Assises du financement des transports Ile-de-France 2024-2030

Aggiornato il

Entro il 2030, la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France avrà raddoppiato le sue dimensioni. Una nuova densità che richiede una revisione quotidiana del suo finanziamento. Costi operativi e nuove entrate, ruolo sociale ed ecologico del prezzo dei trasporti: Île-de-France Mobilités e la prefettura dell'Île-de-France organizzano una giornata il 23 gennaio 2023 per inventare collettivamente il modello di finanziamento dei trasporti di domani.

La rete di trasporto pubblico della regione Île-de-France è la seconda più densa al mondo, la quarta più lunga. Il suo funzionamento costa quasi 11 miliardi di euro all'anno.

Grazie a uno sforzo di investimento molto importante, questa rete subirà un'espansione senza precedenti nei prossimi dieci anni: più di 350 km di nuove linee usciranno dal terreno e saranno create 139 nuove stazioni, per offrire soluzioni di mobilità a tutti i residenti dell'Ile-de-France.

Questi sviluppi comportano automaticamente la necessità di nuove fonti di finanziamento, come confermato da numerosi rapporti, anno dopo anno, senza che sia stata ancora presa una decisione sulla natura delle risorse che lo Stato potrebbe trasferire a Île-de-France Mobilités.

Come viene finanziato il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France?

Oggi, il bilancio operativo per i trasporti nell'Île-de-France è di oltre 10 miliardi di euro all'anno, finanziati dalle imprese dell'Ile-de-France, dai passeggeri, dall'assistenza pubblica e dallo Stato.

E poiché la rete dell'Ile-de-France raddoppierà le sue dimensioni entro 10 anni, con metropolitane, RER, tram, linee di autobus nuove o estese, ma anche per rispondere efficacemente alle sfide economiche ed ecologiche, è diventato imperativo pensare, insieme, a come finanziare il trasporto pubblico in modo sostenibile.

Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités e la Prefettura dell'Île-de-France lanciano, lunedì 23 gennaio, la prima Conferenza sul finanziamento dei trasporti nella regione Ile-de-France 2024-2030.

Pensare insieme al finanziamento dei trasporti nella regione Ile-de-France

Un'intera giornata per pensare, innovare, inventare, condividere e creare, insieme, un modello sostenibile di finanziamento del trasporto pubblico.

All'ordine del giorno dei partecipanti, degli attori dei trasporti e della vita economica, dei rappresentanti degli utenti e dei leader politici:

  • Una diagnosi dei costi operativi delle nuove linee e dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
  • Progettare un nuovo modello di finanziamento
  • Il ruolo sociale ed ecologico del prezzo dei trasporti - con una prospettiva internazionale
  • Identificazione di possibili nuove entrate per Île-de-France Mobilités
  • E l'apertura alle proposte politiche grazie ai quaderni degli attori redatti dai gruppi politici e dagli attori istituzionali della regione

Uno sguardo ai video di una giornata dedicata al ripensamento del finanziamento del trasporto pubblico

Per poter guardare questo video, è necessario

Consulta i taccuini degli attori

Tutti i partecipanti a questa giornata del 23 gennaio, compresi gruppi politici, attori economici e istituzionali ma anche associazioni di utenti, sono stati invitati a scrivere "taccuini degli attori" in cui formulano le loro proposte per un finanziamento sostenibile del trasporto pubblico.

Dai un'occhiata qui sotto:

Attori istituzionali

Taccuino dell'attore della CCI Paris Île-de-France

 -  482.3 KB

Taccuino dell'attore del Dipartimento dell'Essonne

 -  996.6 KB

Taccuino dell'attore del Dipartimento di Seine-Saint-Denis

 -  477.7 KB

Taccuino degli attori dell'Unione dei trasporti pubblici e ferroviari

 -  1016.6 KB

Taccuino dell'attore della città di Parigi

 -  1.0 MB

Taccuino dell'attore PCF

 -  565.9 KB

Gruppi politici

Taccuino dell'attore del Gruppo della Sinistra Comunista Ecologista e Cittadina

 -  292.4 KB

Taccuino d'attore del Gruppo Socialista Ecologista Radicale

 -  1.6 MB

Taccuino degli attori del Gruppo Île-de-France riunito

 -  269.0 KB

Taccuino dell'attore del Gruppo La France Insoumise

 -  342.9 KB

Taccuino dell'attore del gruppo di maggioranza presidenziale

 -  864.4 KB

Taccuino dell'attore del gruppo Pôle écologiste

 -  734.3 KB

Taccuino dell'attore del Gruppo Rally Nazionale

 -  750.9 KB

Taccuino dell'attore del Gruppo UDI

 -  3.2 MB