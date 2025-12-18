Assises du financement des transports Ile-de-France 2024-2030

La rete di trasporto pubblico della regione Île-de-France è la seconda più densa al mondo, la quarta più lunga. Il suo funzionamento costa quasi 11 miliardi di euro all'anno.
Grazie a uno sforzo di investimento molto importante, questa rete subirà un'espansione senza precedenti nei prossimi dieci anni: più di 350 km di nuove linee usciranno dal terreno e saranno create 139 nuove stazioni, per offrire soluzioni di mobilità a tutti i residenti dell'Ile-de-France.
Questi sviluppi comportano automaticamente la necessità di nuove fonti di finanziamento, come confermato da numerosi rapporti, anno dopo anno, senza che sia stata ancora presa una decisione sulla natura delle risorse che lo Stato potrebbe trasferire a Île-de-France Mobilités.
Come viene finanziato il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France?
Oggi, il bilancio operativo per i trasporti nell'Île-de-France è di oltre 10 miliardi di euro all'anno, finanziati dalle imprese dell'Ile-de-France, dai passeggeri, dall'assistenza pubblica e dallo Stato.
E poiché la rete dell'Ile-de-France raddoppierà le sue dimensioni entro 10 anni, con metropolitane, RER, tram, linee di autobus nuove o estese, ma anche per rispondere efficacemente alle sfide economiche ed ecologiche, è diventato imperativo pensare, insieme, a come finanziare il trasporto pubblico in modo sostenibile.
Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités e la Prefettura dell'Île-de-France lanciano, lunedì 23 gennaio, la prima Conferenza sul finanziamento dei trasporti nella regione Ile-de-France 2024-2030.
Pensare insieme al finanziamento dei trasporti nella regione Ile-de-France
Un'intera giornata per pensare, innovare, inventare, condividere e creare, insieme, un modello sostenibile di finanziamento del trasporto pubblico.
All'ordine del giorno dei partecipanti, degli attori dei trasporti e della vita economica, dei rappresentanti degli utenti e dei leader politici:
- Una diagnosi dei costi operativi delle nuove linee e dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
- Progettare un nuovo modello di finanziamento
- Il ruolo sociale ed ecologico del prezzo dei trasporti - con una prospettiva internazionale
- Identificazione di possibili nuove entrate per Île-de-France Mobilités
- E l'apertura alle proposte politiche grazie ai quaderni degli attori redatti dai gruppi politici e dagli attori istituzionali della regione
Uno sguardo ai video di una giornata dedicata al ripensamento del finanziamento del trasporto pubblico
Consulta i taccuini degli attori
Tutti i partecipanti a questa giornata del 23 gennaio, compresi gruppi politici, attori economici e istituzionali ma anche associazioni di utenti, sono stati invitati a scrivere "taccuini degli attori" in cui formulano le loro proposte per un finanziamento sostenibile del trasporto pubblico.
Dai un'occhiata qui sotto: