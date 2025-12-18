Assises du financement des transports Ile-de-France 2024-2030

Aggiornato il 2025 December 18

Entro il 2030, la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France avrà raddoppiato le sue dimensioni. Una nuova densità che richiede una revisione quotidiana del suo finanziamento. Costi operativi e nuove entrate, ruolo sociale ed ecologico del prezzo dei trasporti: Île-de-France Mobilités e la prefettura dell'Île-de-France organizzano una giornata il 23 gennaio 2023 per inventare collettivamente il modello di finanziamento dei trasporti di domani.