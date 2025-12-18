Membri

Presieduto dal Presidente del Consiglio regionale dell'Île-de-France, il Consiglio di Île-de-France Mobilités è composto da 33 membri.

Membri della regione Île-de-France:

  • Pierre-Jean Baty
  • Stéphane Beaudet
  • Isabelle Beressi
  • Sandrine Berno Dos Santos
  • Delphine Bürkli
  • Gregorio di Lasteyrie
  • Pierre Deniziot
  • Marianne Duranton
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Philippe Juraver
  • Romano Maria
  • Firenze di Pampelonne
  • François Paradol
  • Valérie Pécresse
  • Jean-Baptiste Pégeon
  • Stephanie von Euw

Membri del Comune di Parigi:

  • David Belliard
  • Jacques Baudrier
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Remi Feraud
  • Christopher Najdovsky

Membri del dipartimento:

  • Eric Berdoati
  • Olivier Capitano
  • Corentin Duprey
  • François Durovray
  • Brice Rabaste
  • Philippe Rouleau
  • Patrizio Stefanini

Membri dell'EPCI e della CCI dell'Île-de-France:

  • Bernard Gobitz
  • Dominique Restino
  • Pascal Doll
