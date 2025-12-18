Membri della regione Île-de-France:
- Pierre-Jean Baty
- Stéphane Beaudet
- Isabelle Beressi
- Sandrine Berno Dos Santos
- Delphine Bürkli
- Gregorio di Lasteyrie
- Pierre Deniziot
- Marianne Duranton
- Fabien Guillaud-Bataille
- Philippe Juraver
- Romano Maria
- Firenze di Pampelonne
- François Paradol
- Valérie Pécresse
- Jean-Baptiste Pégeon
- Stephanie von Euw
Membri del Comune di Parigi:
- David Belliard
- Jacques Baudrier
- Marie-Claire Carrere-Gee
- Remi Feraud
- Christopher Najdovsky
Membri del dipartimento:
- Eric Berdoati
- Olivier Capitano
- Corentin Duprey
- François Durovray
- Brice Rabaste
- Philippe Rouleau
- Patrizio Stefanini
Membri dell'EPCI e della CCI dell'Île-de-France:
- Bernard Gobitz
- Dominique Restino
- Pascal Doll