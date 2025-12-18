Nata il 14 luglio 1967, Valérie Pécresse ha iniziato la sua carriera come revisore dei conti presso il Consiglio di Stato, commissario governativo, specializzandosi in diritto di Internet, diritto delle persone con disabilità e responsabilità ospedaliera. Dopo lo scioglimento del 1995, è entrata a far parte di Jacques Chirac ed è entrata a far parte del suo gabinetto all'Eliseo come consulente tecnico responsabile degli studi, delle previsioni e delle tecnologie dell'informazione. Ha anche partecipato alla creazione dell'UMP nel 2002 insieme a Jérôme Monod e Alain Juppé.
All'Assemblea nazionale, dove è stata eletta deputata per Yvelines per la prima volta nel 2002, Valérie Pécresse si è specializzata in questioni relative alla famiglia, all'istruzione e alla ricerca. È stata anche coinvolta nel funzionamento dell'UMP come vice segretario generale responsabile degli studi dal 2002 al 2004, poi come portavoce del partito tra il 2004 e il 2007. Dopo l'elezione di Nicolas Sarkozy a Presidente della Repubblica nel 2007, Valérie Pécresse è stata incaricata del Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca per realizzare una delle riforme più importanti del quinquennio: l'autonomia delle università e la riforma della ricerca. Il 30 giugno 2011, Valérie Pécresse è stata nominata ministro del bilancio, dei conti pubblici e della riforma dello Stato, portavoce del governo di François Fillon. A Bercy nel 2011, ha assicurato la riduzione storica del deficit e della spesa pubblica. Vota anche l'IVA anti-delocalizzazione che consente una riduzione degli oneri sul lavoro, chiave per la competitività dell'occupazione. È stata rieletta deputata per la sua circoscrizione nel 2007 e nel 2012.
Eletta per la prima volta nel Consiglio regionale dell'Île-de-France nel 2004, ne è diventata presidente nel dicembre 2015, nonché presidente di Île-de-France Mobilités.