All'Assemblea nazionale, dove è stata eletta deputata per Yvelines per la prima volta nel 2002, Valérie Pécresse si è specializzata in questioni relative alla famiglia, all'istruzione e alla ricerca. È stata anche coinvolta nel funzionamento dell'UMP come vice segretario generale responsabile degli studi dal 2002 al 2004, poi come portavoce del partito tra il 2004 e il 2007. Dopo l'elezione di Nicolas Sarkozy a Presidente della Repubblica nel 2007, Valérie Pécresse è stata incaricata del Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca per realizzare una delle riforme più importanti del quinquennio: l'autonomia delle università e la riforma della ricerca. Il 30 giugno 2011, Valérie Pécresse è stata nominata ministro del bilancio, dei conti pubblici e della riforma dello Stato, portavoce del governo di François Fillon. A Bercy nel 2011, ha assicurato la riduzione storica del deficit e della spesa pubblica. Vota anche l'IVA anti-delocalizzazione che consente una riduzione degli oneri sul lavoro, chiave per la competitività dell'occupazione. È stata rieletta deputata per la sua circoscrizione nel 2007 e nel 2012.

Eletta per la prima volta nel Consiglio regionale dell'Île-de-France nel 2004, ne è diventata presidente nel dicembre 2015, nonché presidente di Île-de-France Mobilités.