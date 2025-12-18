Da marzo 2016, Laurent Probst è amministratore delegato di Île-de-France Mobilités. È ingegnere capo di ponti, acqua e foreste, ex studente dell'École Polytechnique e ha conseguito un master presso la London School of Economics. Inoltre, è vicepresidente dell'Associazione europea delle autorità organizzatrici dei trasporti (EMTA).

In precedenza, è stato per più di dieci anni al servizio dello Stato nel campo dei trasporti. Si è specializzato in questioni di finanziamento come capo della missione di finanziamento delle infrastrutture, poi capo della missione di esperti sui partenariati pubblico-privato. Infine, è stato vicedirettore della gestione della rete autostradale concessa tra il 2012 e l'inizio del 2016, dove ha gestito i contratti di concessione autostradale.

Laurent Probst è stato anche consulente di Valérie Pécresse per più di tre anni, prima come consulente per gli affari finanziari e immobiliari presso il Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca, poi come vice capo di gabinetto presso il Ministero del bilancio e della riforma dello Stato.