Un amministratore delegato, Laurent Probst...
Da marzo 2016, Laurent Probst è amministratore delegato di Île-de-France Mobilités. È ingegnere capo di ponti, acqua e foreste, ex studente dell'École Polytechnique e ha conseguito un master presso la London School of Economics. Inoltre, è vicepresidente dell'Associazione europea delle autorità organizzatrici dei trasporti (EMTA).
In precedenza, è stato per più di dieci anni al servizio dello Stato nel campo dei trasporti. Si è specializzato in questioni di finanziamento come capo della missione di finanziamento delle infrastrutture, poi capo della missione di esperti sui partenariati pubblico-privato. Infine, è stato vicedirettore della gestione della rete autostradale concessa tra il 2012 e l'inizio del 2016, dove ha gestito i contratti di concessione autostradale.
Laurent Probst è stato anche consulente di Valérie Pécresse per più di tre anni, prima come consulente per gli affari finanziari e immobiliari presso il Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca, poi come vice capo di gabinetto presso il Ministero del bilancio e della riforma dello Stato.
... Circondato da due vicedirettori generali:
Élodie Hanen, vicedirettore generale responsabile dello sviluppo
Laureata all'Ecole Polytechnique e alle università di Berkeley (California) e Columbia (New York), per più di quindici anni ha condotto studi di design e accompagnato la realizzazione di progetti complessi, in Francia e all'estero, nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture di trasporto. In particolare, è responsabile della previsione, degli studi di pianificazione per nuovi collegamenti di trasporto pubblico, nonché dei grandi progetti infrastrutturali nella regione di Parigi (sviluppo di linee tranviarie, metropolitane, Grand Paris Express).
Pierre Ravier, Vice Direttore Generale, Responsabile delle Operazioni
Il campo di applicazione di Pierre Ravier copre in particolare le attività relative all'offerta di trasporto ferroviario e stradale, al suo funzionamento e alla gestione della qualità del servizio e delle relazioni con gli operatori. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore dei trasporti, Pierre Ravier conosce intimamente le professioni di autorità organizzatrice della mobilità e l'ecosistema del trasporto pubblico.
Prima di entrare a far parte di Île-de-France Mobilités, ha ricoperto la carica di direttore dei trasporti nella regione Rhône-Alpes durante la fase di boom seguita alla regionalizzazione del TER.
Dopo sei anni presso l'Autorità di regolamentazione dei trasporti su questioni ferroviarie, è entrato a far parte di Île-de-France Mobilités nel 2017 come direttore della mobilità di superficie. In questo ruolo, ha guidato con i nostri team lo sviluppo dell'offerta di autobus, la trasformazione delle linee di business attraverso l'aggiudicazione delle prime generazioni di deleghe di servizio pubblico assegnate dopo la concorrenza, nonché la transizione energetica delle reti di autobus.
Composizione del Comitato Direttivo:
- Hélène BRISSET, Direttrice digitale
- Pauline CAMPERGUE, Direttrice dei contratti e dei prezzi
- Abdelkader CHOUALA, Direttore delle finanze e degli appalti pubblici
- Arnaud CROLAIS, Direttore delle infrastrutture
- Philippe CROLET, Direttore della mobilità di superficie
- Laurence DEBRINCAT, Direttore Prospettive & Studi
- Olivier FRANCOIS, Capo di Stato Maggiore
- Valérie GEORGEAULT, Direttrice delle risorse umane e della trasformazione
- Xavier GUEPET, Direttore della Comunicazione
- Bénédicte GUITARD, Direttrice della sicurezza
- Marie LACASSIN-MAYEUX, Direttrice dei servizi e del marketing
- Corinne MONTMORY, Direttore ferroviario
- Philippe ROMMELAERE, Contabile
E più di 650 dipendenti al servizio dei residenti dell'Ile-de-France.
Entrare a far parte di Île-de-France Mobilités significa scegliere di investire in un'istituzione pubblica con oltre 650 dipendenti mobilitati attorno a un obiettivo: migliorare la vita quotidiana dei viaggiatori nell'Île-de-France.
Somma dei dieci stipendi più alti dei dipendenti di Île-de-France Mobilités, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 2019-828 del 6 agosto 2019 sulla trasformazione del servizio pubblico:
Anno 2024
- Lordo: € 1.352.576,12
- 4 donne e 6 uomini
- Durata cumulativa in numero di mesi: 120
Anno 2023
- Lordi: € 1.337.579,51
- 3 donne e 7 uomini
- Durata cumulativa in numero di mesi: 117
Anno 2022
- Lordo: € 1.250.725,25
- 1 donna e 9 uomini
- Durata cumulativa in numero di mesi: 120